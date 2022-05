Bomi by MizuMi เปิดตัว “อั๋น ภูวนาท” พรีเซนเตอร์ Bomi 16.8 Balance Probiotics โชว์ศักยภาพแบรนด์เข้าถึงทุกกลุ่ม-วัย

ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ล่าสุด นำเข้าจากเกาหลีจัดเต็มโพรไบโอติกส์แบคทีเรียชนิดดี 16 พันล้านตัว จาก 8 สายพันธุ์เพื่อสุขภาพลำไส้ที่สมดุล ในรูปแบบ 4-Coated Technology เทคโนโลยีเคลือบแบคทีเรีย 4 ชั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพทำงานสูงสุด เสริมการทำงานของลำไส้ อวัยวะสร้างภูมิต้านทานที่สำคัญที่สุด พร้อมเป็นเกราะป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ ชูจุดเด่นศักยภาพแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้ร่วมงานกับ ILDONG Bioscience ซึ่งเป็นผู้ผลิต Probiotics อันดับ 1 ที่ใหญ่ทีสุดในเกาหลีใต้มานานกว่า 70 ปี พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ผู้ดำเนินรายการคนดังตอกย้ำความสำคัญว่าทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดเผยว่า โบมิ (Bomi) แบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า Happy Body and mind ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ Mizumi สกินแคร์แบรนด์ไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ได้ขยายกลุ่มสินค้าในประเภทผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Supplement) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ จนสามารถเรียกเสียงตอบรับจากลูกค้าอย่างท่วมท้นและเรียกฮือฮาด้วยผลิตภัณฑ์ตัวแรก Bomi Instant Collagen คอลลาเจนกรอกปาก อร่อย สะดวก ที่มีนักแสดงดาวรุ่งสุดฮอตอย่าง พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมทั้ง Bomi Gold Collagen พรีเมียมคอลลาเจนชงดื่มเพื่อข้อเข่าและตอนนี้บริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่างตัวช่วยเพิ่มสารอาหารที่ดีต่อลำไส้ ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ จุดเริ่มต้นนำสารอาหารที่ดีไหลเวียนไปทั่วร่างกาย โดยคัดสรรโพรไบโอติกส์แบคทีเรียดีเพื่อสุขภาพลำไส้ที่สมดุล 16 พันล้านตัว จาก 8 สายพันธุ์ เพื่อผสานคุณประโยชน์ของสายพันธุ์แบคทีเรียที่หลากหลาย และมีปริมาณมากพอที่จะปรับสมดุลของลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อม Prebiotics (Fiber) อาหารชั้นดีของโพรไบโอติกส์ เพื่อส่งเสริมการทำงานของโพรไบโอติกส์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยังมี Zinc ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง Vitamin C ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกันอีกด้วย ไฮไลท์ของ Bomi 16.8 Balance Probiotics ยังอยู่ที่กระบวนการผลิตในรูปแบบ 4-Coated Technology หรือเทคโนโลยีเคลือบแบคทีเรีย 4 ชั้น เพื่อไม่ให้แบคทีเรียถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารก่อนเดินทางถึงลำไส้ และมีเป้าหมายเน้นความสะดวกในการบริโภค โดนใจทุกกลุ่มเพียงฉีกซองขนาด 3,000 มิลลิกรัม กรอกปากได้เลย มาพร้อมรสโยเกิร์ตแสนอร่อย ช่วยให้การกินง่ายขึ้นผู้บริหารสาวคนเก่งแห่ง มิซึฮาดะ กรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Bomi 16.8 Balance Probiotics ในประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ทุกคนรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น Bomi 16.8 Balance Probiotics ได้เชิญพรีเซ็นเตอร์คนดัง ไอดอลของคนทำงานและเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ อย่าง อั๋น-ภูวนาท คุนผลิน เข้ามาขับเคลื่อนแบรนด์ Bomi by MizuMi และโปรโมทคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ล่าสุดนี้ด้วยทั้งนี้ นอกจากผลิตภัณฑ์เด่นทั้งสอง อย่าง Bomi Collagen และ Bomi 16.8 Balance Probiotics แล้ว แบรนด์โบมิยังมี Bomi Immu C วิตามินซีจากอเมริกา และสมุนไพรไทยเสริมภูมิต้านทาน ซึ่งสามารถสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ที่จะเป็นตัวช่วยและทางเลือกของคนรักสุขภาพอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ วางแผนว่าแบรนด์เตรียมตัวเปิดตัวสินค้ามากถึง 8 - 10 ไลน์สินค้าภายในปี 2566 โดยเป้าหมายหลักของแบรนด์ Bomi จะมุ่งตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพของคนไทย และเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยให้ได้ เน้นให้มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเพื่อลำไส้ให้สมดุล Bomi 16.8 Balance Probiotics โดย 1 กล่องบรรจุ 14 ซอง ซองละ 3 กรัม ในราคากล่องละ 790 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bomiprobiotics.com พร้อมจำหน่ายทุกช่องทางแล้วที่ : Watsons, Eve&Boy, Beautrium, Boots, Shopee, Lazada