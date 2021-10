“กรณ์” เปิดตัว รองโฆษกฯ สายเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ "ส้ม ภรณี วัฒนโชติ”

บอกว่า เขาและ พรรคกล้าให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก และไม่ใช่เป็นการพูดเพียงลอย ๆ เพราะเราลงมือทำไปแล้วหลายเรื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเรื่องการทำ NFT , การใช้ KOL ขายของออนไลน์ทางการเกษตร , การทำแอปพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ และอีกหลายโครงการมากมายที่เรากำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้ถามว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี คำตอบไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่เราเหมือนประเทศที่ติดอยู่ในหล่ม ที่ไม่สามารถหา S-curve ใหม่ได้ เศรษฐกิจเราพึ่งพาแต่การลงทุนแบบเดิม ๆ ถึงเราจะมีทรัพยากรดี ๆ มากมาย แต่ไม่สามารถนำมาใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเม็ดเงินใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ คนทำงานสายเทคทั้งโลกอยากมาทำงานที่เมืองไทย เพราะบ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆ เพียงแค่เราลงทุนสร้าง ecosystem ไม่ว่าจะสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การออกวีซ่าที่อยู่ได้นาน และที่สำคัญที่สุด คือการติดต่อกับระบบราชการที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไข ลดความติดขัดและล่าช้าในแทบทุกเรื่องในระบบราชการล้าหลัง“ผมและพรรคกล้า จึงระดมคนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ให้เข้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศ ก่อนหน้านี้มีพี่ "เชาว์-สมคิด จิรานันตรัตน์" มือเทคระดับต้นของประเทศ และวันนี้ผมขอแนะนำ Everything Start Up - ส้ม ภรณี วัฒนโชติ สาวเทคมากความสามารถ ผู้เคยเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพและเชี่ยวชาญเรื่องเงินดิจิทัล และยังเป็นรองโฆษกของพรรคด้วย ส้มคือคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเป็นนักการเมือง และไม่เคยชอบการเมือง แต่วันนี้ลุกขึ้นมาเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำ พรรคเรารวมคนแบบนี้ไว้เยอะครับ และจะค่อยๆทยอยเปิดตัวให้สังคมรับรู้ว่า นักการเมืองไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นการเมือง เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพในเรื่องนั้น ๆ มาทำงานถึงจะถูกต้อง”ด้านเปิดใจว่า เพราะการเมืองเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบุคคลในแวดวงการเมืองเท่านั้น ไม่ว่าเราจะสนใจหรือเบื่อหน่าย แต่ท้ายที่สุดผลกระทบที่เกิดขึ้น ล้วนแต่ส่งผลกับพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เธอหวังให้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนพร้อมที่จะรับฟัง เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และหาทางออกในรูปแบบสร้างสรรค์ มากกว่าการสร้างความขัดแย้งจากประสบการณ์ที่ส้มได้เข้ามาร่วมทำงานกับพรรคกล้า เธอได้พบว่า แนวทางการทำงานของพรรคกล้าแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ ตรงที่ “คิดแล้วลงมือทำ” อีกทั้งมองว่า นี่ไม่ใช่แค่เพียงโอกาสที่ตนเองจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ แต่นี่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง การทำงานกับพรรคที่มีทีมทำงานที่เป็น “ตัวจริง” คือ มีประสบการณ์ลงมือทำจริง เหมือนเราได้เรียนรู้จาก Mentor และ Coach ระดับประเทศ ผ่านการมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศ“การทำหน้าที่รองโฆษกพรรค ไม่ใช่เป็นเพียง “นักพูด” เพื่อสื่อสารออกไปในนามของพรรคเท่านั้น แต่เป็นตัวกลางในการสร้างพื้นที่ เปิดเวทีในการแลกเปลี่ยน และกระตุ้นให้ ผู้กล้าคนอื่นๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกำหนดทิศทางของประเทศ และร่วมลงมือทำกับพรรคกล้า ส้มต้องขอบคุณทางพรรคที่วางใจให้ส้มมีโอกาสทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนตัวเล็ก เพื่อขยายมุมมองและทัศนคติที่สร้างสรรค์ ผลักดันนโยบายและการลงมือทำให้เกิดขึ้นในวงกว้าง” ส้ม ภรณี กล่าวสำหรับส้ม-ภรณี เป็น อดีต CEO และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Stratup ฟินแก๊ส และเป็นผู้คิดแพลตฟอร์มในการซื้อขายแก๊สหุงต้ม ที่ไม่ใช่เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้สั่งแก๊สตามครัวเรือนทั่วไป แต่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย ตั้งแต่ระดับรถเข็น แผงลอย ร้านหน้าบ้าน ไปจนร้านตึกแถวที่ตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้ง่ายขึ้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงกว่าเดิมกว่า 10 เท่า สิ่งที่ส้ม ภรณีตั้งใจทำ ไม่เพียงช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน แต่ได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน ซึ่งหมายถึงโอกาสในการขยายกิจการให้ผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วยกล้าที่จะยืนหยัดทำในสิ่งที่ (เหมือนจะ) เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้! Make the impossible, Possible และเธอก็ได้รับการยอมรับระบบเอเชีย การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศในเวที DTAC Accelerate และร่วมเวทีผู้ประกอบหญิงตัวอย่างในอีกหลายเวที ในฐานะสตาร์ทอัพที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมแก๊สหุงต้ม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย ในปี 2019เพียงแค่ 1 ปีหลังการก่อตั้ง สามารถสร้างเครือข่ายผู้จำหน่ายแก๊ส มากกว่า 300 ร้านค้าแก๊ส ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศไทย และ ในภูมิภาค AEC อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต กว่า 10,000 ครัวเรือน โดยการนำข้อมูลการใช้แก๊สหุงต้ม ต่อยอดสู่การสร้าง alternative credit scoring เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ ปล่อยสินเชื่อในรูปแบบของแก๊สหุงต้ม ด้วยเป้าหมายการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างวินัยการชำระหนี้ของผู้ค้าอาหารรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนก้อนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อการขยายกิจการ (SME loan)“ส้มมองความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเธอตัดสินใจลงมือทำสิ่งใดแล้ว จะทุ่มสุดตัว เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ในความเป็นจริง แม้จะทุ่มสุดตัว ก็ไม่อาจการันตีผลลัพธ์ได้ ที่ผ่านมามีหลายครั้งที่ส้มรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและไม่กล้าพอที่จะให้อภัยตัวเอง เมื่อก้าวผ่านไม่ได้ก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองต่อได้ แต่วันนี้ส้มกล้ามากพอที่จะลองทำในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น อย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร ส้มก็พร้อมที่จะยอมรับ และพัฒนาต่อ เพราะเชื่อว่าการที่ส้มมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองให้เกิดขึ้นในวันนี้ ย่อมทำให้วันพรุ่งนี้ของส้มและสังคมดีขึ้นกว่าเมื่อวาน แค่หัวเราะ เรียนรู้ แล้วก็เดินต่อ” ส้ม ภรณี กล่าวทิ้งท้ายมารู้จักส้ม ภรณี ให้มากขึ้น จาก คลิปนี้ https://fb.watch/8QroqnvtTK/