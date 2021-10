ส.อ.ท. จับมือ ETDA และนิตยสาร B+ จัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ดันธุรกิจไทย ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดตัวงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบ Virtual Event เพื่อขับเคลื่อนทั้งภาครัฐธุรกิจ ให้ก้าวผ่าน Digital Disruption สามารถทรานสฟอร์มองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล“THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021”แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล

กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ดีขึ้น ซึ่งจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD หรือ World Digital Competitiveness Ranking ที่ผ่านมา พบว่า ปี 2563 ไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 40 สิ่งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จที่รัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมๆ กับสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างโอกาสใหม่และลดต้นทุนทางธุรกิจ พร้อมๆ กับการยกระดับความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนัก และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs เอง ต่างก็ยังคงเผชิญกับอุปสรรคหลายประการทั้งข้อจำกัดทางความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วย SMEs ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส และเตรียมความพร้อมรับมือกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วน จะมาร่วมช่วยกันขับเคลื่อน สร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในงานนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ที่จะเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการทรานสฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรที่สร้างแรงดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆ ในการก้าวสู่องค์กรยุคใหม่ในระยะต่อไปด้วยกล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้ริเริ่มหลายโครงการ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ในหลายๆ ด้าน จึงได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA จัดงานนี้ขึ้น เพื่อขยายผลของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs ที่ต้องประสบกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจของไทย ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง”กล่าวว่า การยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยด้วยดิจิทัล ให้ก้าวผ่านกระแสวิกฤต โดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) คือ อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ ETDA เร่งขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลดล็อคข้อจำกัดของการทำงาน การทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนให้ภาครัฐเกิดการเปลี่ยนผ่านการทำงานไปสู่อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Saraban หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้เปลี่ยนผ่านงานด้านเอกสารจากกระดาษสู่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Document เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารทางออนไลน์ และลงนามได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดแนวทางสำหรับการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ e-Meeting ที่น่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังร่วมกับพาทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี Service provider จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ อย่าง SMEs สตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ที่สนใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบ e-Office แนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอีกทั้งในเร็วๆ นี้ ETDA จะมีการจัดกิจกรรม Hackathon ที่เปิดเวทีให้ Service Provider ได้นำโซลูชัน นวัตกรรม ด้าน e-Office มาประลองไอเดีย เพื่อหาสุดยอดโซลูชั่นและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ e-Solution ให้กับ SMEs ไทย และ ETDA ยังจะมีการต่อยอด เพื่อผลักดันให้ e-Solution ที่น่าสนใจเข้าสู่สนามทดสอบนวัตกรรม หรือ ETDA Sandbox ได้อีกด้วย ดังนั้น งาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ ETDA มีความตั้งใจ ให้เป็นโอกาสในการต่อยอดการดำเนินงาน เพื่อช่วยในการยกระดับการดำเนินงานของภาคธุรกิจไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ซึ่งในงานนี้ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ไม่เพียงได้รับความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในการทรานสฟอร์มองค์กรไปสู่ดิจิทัลทั้งจาก Speaker ของไทยและต่างประเทศที่ได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนาแล้ว ยังจะได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งจาก ETDA และหน่วยงานที่มาร่วมแสดงใน Virtual exhibition ตลอดจน Use case นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลจาก Service Provider ที่จะช่วยทำให้เห็นแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วยกล่าวว่า “กระแส Digital Disruption ที่มีมาอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อกระแสดิจิทัลมากระทบกับธุรกิจ องค์กรก็ต้องปรับตัวโดยอาศัย Digital Transformation เพื่อก้าวข้ามกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ทางนิตยสาร BUSINESS+ มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทุกท่านมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลให้เร็วที่สุด แต่องค์ความรู้ด้าน Digital Transformation ที่ไม่สมบูรณ์มากพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปตามที่มุ่งหวังได้ จึงได้มีแนวคิดจัดงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 ขึ้น เพื่อหวังเป็นงานที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Transformation พร้อมกับจัดมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ให้แก่องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่องค์กรสู่ดิจิทัลได้อย่างดีเลิศ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป”ครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 11 – 28 ตุลาคม 2564 ทาง www.ThailandDT.com ซึ่งจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ประกอบไปด้วยงานสัมมนาออนไลน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์มุมมองและประสบการณ์ร่วมกันการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงที่ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังให้คำปรึกษา พร้อมกับ Use case ตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร จากหลากหลายหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ETDA, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ฯลฯ รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ HPE, Dell EMC, Tableau Software, DataOne Asia, Nutanix รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่สนับสนุนโซลูชั่นด้าน e-Office เป็นต้นแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ชนะการพิจารณาจะได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามรายละเอียดงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 เพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Business+ (https://www.facebook.com/businessplusonline)หรือETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)