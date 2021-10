ETDA จับมือ พาร์ทเนอร์ เปิดตัวกิจกรรม Hackathon เฟ้นหานวัตกรรมยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอี ไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ยังเร่งให้องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต้องปรับตัวทรานส์ฟอร์มการทำงานไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย กระทรวงดีอีเอสที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อย่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเกิดความเชื่อมั่นใจการใช้งานจึงเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการทำงานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี e-Office มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ e-Service และสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกิดการนำร่องใช้งานระบบ e-Saraban และใช้ e-Signature ที่ทำให้การรับ-ส่งเอกสารทำได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นดังนั้น กิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จากการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้าน e-Office ที่ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มเอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัป ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีปริมาณสัดส่วนสูง เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมด ถือเป็นอีกมิติของการดำเนินงานที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤต ที่พวกเขายังต้องการการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยเทคโนโลยี e-Office ที่รองรับสถานการณ์โลก สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคตต่อไปนายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า โครงการ “e-Solution: opportunity enabler for SMEs” จัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้พร้อมกับการทำงานในยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง e-Office ที่จะเข้ามาปลดล็อคและแก้ปัญหาการทำงาน สู่การเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจสร้างโอกาสในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ETDA ร่วมกับ เทคซอท และพาร์ทเนอร์ ได้ดำเนินการโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ Virtual Series มาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย e-Office จากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำ e-Office มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินธุรกิจแก่เอสเอ็มอีจากการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 บริษัท ที่สำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นในช่วงท้ายกิจกรรมเรา พบว่า เอสเอ็มอีไทยมีความกังวลและกำลังเผชิญกับ pain point ต่างๆ เช่น ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างการทำงานหรือการทำธุรกิจที่ไม่ราบรื่น ไม่มีศูนย์กลางทางข้อมูล ไม่มีการใช้ Digital Workplace ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจที่เหมาะสม ที่สำคัญยังขาดเครื่องมือ หรือ e-Tool ที่จะเข้ามายกระดับการทำงานและธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ด้านระบบ ซอฟต์แวร์ โซลูชัน หรือ นวัตกรรม ทั้งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และมีความต้องการในการนำเครื่องมือ e-Office ที่ตอบโจทย์กับการดำเนินงานขององค์กรดังนั้น Hackathon: Finding the Best Enabler ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) มาร่วมแข่งขัน ร่วมพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเฟ้นหาสุดยอด นวัตกรรม หรือโซลูชัน ด้าน e-Office จึงเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะเข้ามาปิดช่องว่างข้างต้นและช่วยปลดล็อคเอสเอ็มอีไทยให้เปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการนอกจากนี้ ในกิจกรรมนี้ยังก่อให้เกิดภาพ Use case ตัวอย่างการใช้งานนวัตกรรม โซลูชันใหม่ๆ พร้อมๆ กับการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนไทยและผู้ใช้งาน เอสเอ็มอี เพื่อการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึง เทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานมีความสมัยใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ยังจะได้รับสิทธิในการทดลองใช้บริการนวัตกรรม โซลูชัน ด้าน e-Office ฟรี จากบริษัทผู้ให้บริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon และเพื่อให้เกิดการผลักดันการส่งเสริมการใช้งาน e-Office อย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว Service Provider ที่ชนะการแข่งขัน จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือ โซลูชันในสนาม ETDA Sandbox เพื่อดูความสอดคล้องทั้งในด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สู่การสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปใช้งานจริงด้วยกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler ได้รับความร่วมจากพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ เครือข่ายพันธมิตร อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ AWS เป็นต้นโดยกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครให้บริษัทผู้ให้บริการเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.ถึงวันที่ 4 พ.ย. 2564 บริษัทที่สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันได้ผ่านทาง Link: https://bit.ly/3uF8tN8 จากนั้นทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 40 ทีม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากนั้นจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษจิกายน 2564 ก่อนจัดกิจกรรม Workshop ให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาและสร้างนวัตกรรม โซลูชัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่จะมีการจัดงานครั้งใหญ่ ในรูปแบบ Pitch Day & Business Matching ในวันที่ 30 พ.ย. 2564บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม ด้าน e-Office จะได้รับรางวัล เป็นเงินสดมูลค่า 300,000 บาท ขณะที่รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับรางวัลเป็น Credit AWS มูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับรางวัล Credit AWS จำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox ด้วย