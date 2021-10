สภาอุตฯร่วมกับ ร่วมกับ ETDA กระทรวงดีอีเอส และนิตยสาร Business+ ประกาศรางวัล 10 องค์กรเป็นเลิศทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ดีขึ้น ซึ่งจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD หรือ World Digital Competitiveness Ranking ที่ผ่านมา พบว่า ปี 2563 ไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 40สิ่งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จที่รัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมๆ กับสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างโอกาสใหม่และลดต้นทุนทางธุรกิจ พร้อมๆ กับการยกระดับความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนัก และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ทว่า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs เอง ต่างก็ยังคงเผชิญกับอุปสรรคหลายประการทั้งข้อจำกัดทางความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง เป็นต้นดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วย SMEs ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส และเตรียมความพร้อมรับมือกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วน จะมาร่วมช่วยกันขับเคลื่อน สร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในงานนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ที่จะเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการทรานสฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรที่สร้างแรงดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆ ในการก้าวสู่องค์กรยุคใหม่ในระยะต่อไปด้วยด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆได้ริเริ่มหลายโครงการ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ในหลายๆ ด้าน จึงได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA จัดงานนี้ขึ้น เพื่อขยายผลของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs ที่ต้องประสบกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจของไทย ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงขณะที่นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยด้วยดิจิทัล ให้ก้าวผ่านกระแสวิกฤต โดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) คือ อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ ETDA เร่งขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลดล็อคข้อจำกัดของการทำงาน การทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนให้ภาครัฐเกิดการเปลี่ยนผ่านการทำงานไปสู่อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Saraban หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้เปลี่ยนผ่านงานด้านเอกสารจากกระดาษสู่อิเล็กทรอนิกส์ หรือe-Document เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารทางออนไลน์ และลงนามได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signatureรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดแนวทางสำหรับการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ e-Meeting ที่น่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ยังร่วมกับพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี Service provider จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ อย่าง SMEs สตาร์ทอัป รวมถึงผู้ที่สนใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบ e-Office แนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้งในเร็วๆ นี้ ETDA จะมีการจัดกิจกรรม Hackathon ที่เปิดเวทีให้ Service Provider ได้นำโซลูชัน นวัตกรรม ด้าน e-Office มาประลองไอเดีย เพื่อหาสุดยอดโซลูชั่นและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ e-Solution ให้กับ SMEs ไทย และ ETDA ยังจะมีการต่อยอดเพื่อผลักดันให้ e-Solution ที่น่าสนใจเข้าสู่สนามทดสอบนวัตกรรม หรือ ETDA Sandbox ได้อีกด้วยดังนั้น งาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ ETDA มีความตั้งใจ ให้เป็นโอกาสในการต่อยอดการดำเนินงาน เพื่อช่วยในการยกระดับการดำเนินงานของภาคธุรกิจไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นซึ่งในงานนี้ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ไม่เพียงได้รับความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในการทรานสฟอร์มองค์กรไปสู่ดิจิทัลทั้งจาก Speaker ของไทยและต่างประเทศที่ได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนาแล้ว ยังจะได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งจาก ETDA และหน่วยงานที่มาร่วมแสดงใน Virtual exhibition ตลอดจน Use case นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลจาก Service Provider ที่จะช่วยทำให้เห็นแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วย”นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เออาร์ไอพี กล่าวว่า กระแส Digital Disruption ที่มีมาอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อกระแสดิจิทัลมากระทบกับธุรกิจ องค์กรก็ต้องปรับตัวโดยอาศัย Digital Transformation เพื่อก้าวข้ามกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ทางนิตยสาร BUSINESS+ มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทุกท่านมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลให้เร็วที่สุด แต่องค์ความรู้ด้าน Digital Transformation ที่ไม่สมบูรณ์มากพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปตามที่มุ่งหวังได้จึงได้มีแนวคิดจัดงาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 ขึ้น เพื่อหวังเป็นงานที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Transformation พร้อมกับจัดมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ให้แก่องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่องค์กรสู่ดิจิทัลได้อย่างดีเลิศ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไปสำหรับงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 11 – 28 ต.ค. 2564 ทาง www.ThailandDT.com ซึ่งจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ประกอบไปด้วย· กิจกรรม Virtual Conference งานสัมมนาออนไลน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์มุมมองและประสบการณ์ร่วมกัน· กิจกรรม Virtual Exhibition การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงที่ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังให้คำปรึกษา พร้อมกับ Use case ตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร จากหลากหลายหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ETDA, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ฯลฯ รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ HPE, Dell EMC, Tableau Software, DataOne Asia, Nutanix รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่สนับสนุนโซลูชั่นด้าน e-Office เป็นต้น· พิธีมอบรางวัล“THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 10 องค์กร ได้แก่ 1. กรมสรรพากร ประเภท STRATEGIES & LEADERSHIP, OPERATIONS, DATA & INSIGHTS ดีเด่น 2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประเภท OPERATIONS ดีเด่น 3. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท CUSTOMER EXPERIENCE ดีเด่น 4. Bumrungrad International Hospital ประเภท CUSTOMER EXPERIENCE ดีเด่น 5. กรมปศุสัตว์ ประเภท CUSTOMER EXPERIENCEม DATA & INSIGHTS 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภท STRATEGIES ดีเด่น 7. บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภท CUSTOMER EXPERIENCE 8. บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด ประเภท OPERATIONS 9. สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท OPERATIONS, TECHNOLOGY ดีเด่น และ 10. SEAC (SOUTHEAST ASIA CENTER) ประเภท OPERATIONS ดีเด่น