NASA เผยภาพ 4 นักบินหลังเดินทางถึงโลก มนุษย์ที่ได้เดินทางไปเยือนด้านไกลดวงจันทร์ และนำภาพที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้จากโลกมาให้ชม

หลังจาก ยาน Orion ลงจอดได้อย่างราบรื่นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก นอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำให้ภารกิจ Artemis 2 ได้ทำตามแผนสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (11 เมษายน 2026 / ตามเวลาประเทศไทย) องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยภาพ 4 นักบินอวกาศ ขณะทีมงานของนาซา กองทัพเรือสหรัฐฯ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังดำเนินการนำขึ้นเรือ USS John P. Murtha ให้ได้ยลโฉมมนุษย์ที่ได้เดินทางไปเยือนด้านไกลดวงจันทร์
นักบินอวกาศ 4 คน ในภารกิจ Artemis 2 ได้แก่ 1.นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2.นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3.นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4.นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA) ได้กลายเป็นมนุษย์ที่ได้เดินทางไปเยือนดวงจันทร์ได้สำเร็จอีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี นับตั้งแต่ภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1972
นอกจากจะได้ไปเยือนดวงจันทร์แล้ว นักบินอวกาศทั้ง 4 คน ยังได้กลายเป็นมนุษย์ที่เดินทางไกลโลกที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ระยะ 406,771 กิโลเมตร ทำลายสถิติเดิมของ Apollo 13 ที่เคยทำไว้เมื่อปี ซึ่งเคยเดินทางออกห่างจากโลกประมาณ ประมาณ 400,170 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 1970 และยังเป็นมนุษย์ที่ได้ชมสุริยุปราคาเต็มดวงจากอวกาศ ที่สามารถเห็นโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เรียงตัวในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์
การเดินทางไปเยือนดวงจันทร์ในครั้งนี้ ได้เดินทางออกจากโลกตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) และได้ถึงจุดหมายพร้อมกับโคจรอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์ในวันที่ 7 เมษายน 2026 และใช้แรงเหวี่ยงของดวงจันทร์ส่งยานกลับมายังโลก ด้วยการเดินทางแบบ Free - return trajectory กลับสู่โลก
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (Artemis II Splashdown and Return)