รวมภาพ “โลกของเรา” จากมุมมองยาน Orion ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 2

ภาพโลกของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งภาพไฮไลต์ที่ได้รับความชื่นชอบจากเหล่าผู้ที่ติดตาม ภารกิจ Artemis 2 ภารกิจในการนำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1972 และในเที่ยวบินนี้ยังได้ฝากภาพ “The Blue Marble” ภาพโลกทั้งใบในตำนานให้ได้ชมความงดงามของดาวเคราะห์ที่มนุษย์เราได้อาศัยอยู่
ขณะที่ยาน Orion เดินทางเข้าใกล้ดวงจันทร์ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพโลกของเราให้ได้ชมความสวยงามจากมุมมองต่างๆ จากยาน Orion ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ อาทิ ภาพ Hello World ภาพโลกทั้งใบที่ถ่ายโดย รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจที่ถ่ายจากมุมหน้าต่างของยานอวกาศโอไรออนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2026 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจุดเครื่องยนต์หลักเพื่อเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ , ภาพ Artemis II Captures the Terminator Line , ภาพ Spaceship Earth ภาพที่คริสตินา คอช (Christina Koch) 1 ใน 4 ของนักบินอวกาศที่กำลังมองย้อนกลับไปยังโลกที่หน้าต่างของยาน Orion
และยังมีภาพอื่นๆ ให้ได้ชมความสวยงามโลกของเราจากมุมมองยาน Orion ซึ่งแต่ละภาพสวยงามไม่แพ้ภาพ The Blue Marble ภาพโลกทั้งใบในตำนาน ที่ถ่ายโดยลูกเรือของภารกิจ Apollo 17 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1972 ที่ระยะห่างประมาณ 450,00 กิโลเมตรจากโลก
สำหรับกำหนดการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์นั้น ยาน Orion จะบินผ่านและมีระยะใกล้ดวงจันทร์ที่สุดในช่วงเช้าของวันที่ 7 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยการเดินทางในครั้งนี้ ใช้การเดินทางแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางได้เดินทางจากโลกแล้วอ้อมด้านไกลหรือด้านมืดของดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก โดยเส้นทางกลับสู่โลก มีกำหนดการเดินทางสู่พื้นผิวโลกในวันที่ 11 เมษายน 2026
ชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางสู่ดวงจันทร์ของภารกิจ Artemis 2 ได้ทาง >> https://www.nasa.gov/gallery/journey-to-the-moon/
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (Journey to the Moon)