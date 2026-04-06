รวมภาพ “โลกของเรา” จากมุมมองยาน Orion ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาพโลกของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งภาพไฮไลต์ที่ได้รับความชื่นชอบจากเหล่าผู้ที่ติดตาม ภารกิจ Artemis 2 ภารกิจในการนำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1972 และในเที่ยวบินนี้ยังได้ฝากภาพ “The Blue Marble” ภาพโลกทั้งใบในตำนานให้ได้ชมความงดงามของดาวเคราะห์ที่มนุษย์เราได้อาศัยอยู่

Hello World - โลกจากหน้าต่างของยานอวกาศโอไรออนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2026 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจุดระเบิดเพื่อเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ / ภาพ: NASA/Reid Wiseman
ขณะที่ยาน Orion เดินทางเข้าใกล้ดวงจันทร์ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพโลกของเราให้ได้ชมความสวยงามจากมุมมองต่างๆ จากยาน Orion ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ อาทิ ภาพ Hello World ภาพโลกทั้งใบที่ถ่ายโดย รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจที่ถ่ายจากมุมหน้าต่างของยานอวกาศโอไรออนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2026 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจุดเครื่องยนต์หลักเพื่อเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ , ภาพ Artemis II Captures the Terminator Line , ภาพ Spaceship Earth ภาพที่คริสตินา คอช (Christina Koch) 1 ใน 4 ของนักบินอวกาศที่กำลังมองย้อนกลับไปยังโลกที่หน้าต่างของยาน Orion 

และยังมีภาพอื่นๆ ให้ได้ชมความสวยงามโลกของเราจากมุมมองยาน Orion ซึ่งแต่ละภาพสวยงามไม่แพ้ภาพ The Blue Marble ภาพโลกทั้งใบในตำนาน ที่ถ่ายโดยลูกเรือของภารกิจ Apollo 17 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1972 ที่ระยะห่างประมาณ 450,00 กิโลเมตรจากโลก

Artemis II Captures the Terminator Line / ภาพ : NASA
สำหรับกำหนดการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์นั้น ยาน Orion จะบินผ่านและมีระยะใกล้ดวงจันทร์ที่สุดในช่วงเช้าของวันที่ 7 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยการเดินทางในครั้งนี้ ใช้การเดินทางแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางได้เดินทางจากโลกแล้วอ้อมด้านไกลหรือด้านมืดของดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก โดยเส้นทางกลับสู่โลก มีกำหนดการเดินทางสู่พื้นผิวโลกในวันที่ 11 เมษายน 2026

ชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางสู่ดวงจันทร์ของภารกิจ Artemis 2 ได้ทาง >> https://www.nasa.gov/gallery/journey-to-the-moon/

Spaceship Earth - ภาพคริสตินา คอช มองย้อนกลับไปยังโลกที่หน้าต่างของยาน Orion / ภาพ: NASA

Thinking of You, Earth - ภาพรีด ไวส์แมน มองย้อนกลับไปยังโลกที่หน้าต่างของยาน Orion ขณะที่กำลังเดินทางไปยังดวงจันทร์ / ภาพ: NASA

Artemis II Captures Dark Side of the Earth - ภาพถ่ายโลกที่ถูกแสงส่องจากด้านหลัง โดย รีด ไวส์แมน นักบินอวกาศของนาซาและผู้บัญชาการภารกิจ Artemis2 จากหน้าต่างของยาน Orion / ภาพ: NASA

Our Home Planet - ภาพเสี้ยวหนึ่งของโลกที่ส่องสว่างตัดกับความมืดมิดของอวกาศ จากหน้าต่างของยาน Orion / ภาพ: NASA

Artemis II Looking Back at Earth - ภาพถ่ายโลกโดย รีด ไวส์แมน จากหน้าต่าง 1 ใน 4 บานหลักของยาน Orion หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจุดเครื่องยนต์หลักเพื่อปรับวิถีวงโคจรสู่ดวงจันทร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน ภาพ : NASA

“The Blue Marble” ถ่ายโดยลูกเรือในภารกิจ Apollo 17 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1972 / ภาพ : NASA
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (Journey to the Moon)

