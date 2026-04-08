NASA เผยภาพภารกิจ Artemis 2 ขณะบินอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์ มุมมองที่มนุษย์บนโลกไม่สามารถมองเห็นได้

หลังจากที่ยาน Orion ได้บินอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์ใน ภารกิจ Artemis 2 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยแพร่ภาพต่างๆ ขณะที่ยานบินอ้อมให้ได้ชม ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพถ่ายครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นภาพดวงจันทร์ในมุมมองที่มนุษย์บนโลกไม่สามารถมองเห็นได้ และสามรถมองเห็นได้เฉพาะ 4 นักบินอวกาศในภารกิจ Artemis 2 เท่านั้น อาทิ ภาพโลกขณะกำลังตกลับขอบฟ้าของดวงจันทร์ , ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาในอวกาศ , ภาพทัศนียภาพและพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์
การบินผ่านเหนือพื้นผิวดวงจันทร์ของ Artemis 2 ครั้งนี้ ใช้การเดินทางแบบ Free - return trajectory โดยยาน Orion บินผ่านอ้อมหลังเหนือพื้นผิวดวงจันทร์ด้านไกล (ไม่ได้โคจรรอบดวงจันทร์) เพื่อใช้แรงเหวี่ยงของดวงจันทร์ส่งยานกลับมายังโลก ในช่วงเวลานี้ทำให้นักบินอวกาศทั้ง 4 สามารถเห็นทัศนียภาพของพื้นผิวด้านไกลดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจน
นอกจากจะมีการบันทึกภาพอันงดงามระหว่างการบินอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์ ภารกิจ Artemis 2 ยังได้มีการทำสถิติต่างๆ ได้แก่
- สถิติมนุษย์เดินทางไกลโลกที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ระยะ 406,771 กิโลเมตร ทำลายสถิติเดิมของ Apollo 13 ที่เคยทำไว้เมื่อปี ซึ่งเคยเดินทางออกห่างจากโลกประมาณ ประมาณ 400,170 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 1970
- เป็นภารกิจที่มนุษย์ได้ชมสุริยุปราคาเต็มดวงจากอวกาศ ที่สามารถเห็นโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เรียงตัวในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์
- เป็นภารกิจที่เห็นด้านไกลของดวงจันทร์ด้วยสายตามนุษย์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี นับตั้งแต่ภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1972
- ยาน Orion เข้าใกล้ดวงจันทร์ที่สุด โดยมีระยะห่างจากพื้นผิวดวงจันทร์ประมาณ 6,545 กิโลเมตร
หลังจากเสร็จภารกิจการบินอ้อมด้านไกลดวงจันทร์ ขณะนี้ ยาน Orion ได้ใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานให้โคจรกลับสู่โลกและกำลังเดินทางมุ่งกลับมายังโลก โดยมีกำหนดการเดินทางสู่พื้นผิวโลกในวันที่ 10 เมษายน 2026
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (Artemis II Lunar Flyby)