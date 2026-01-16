(VDO Clip) “เครื่องคัดแยกขนาดมะนาว โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์” สิ่งประดิษฐ์จากเด็กประถม ตัวช่วยเกษตรกรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การคัดแยกมะนาวเพื่อส่งขาย เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวต้องใช้เวลาความชำนาญในการคัดแยกให้ได้ขนาดตรงตามมาตรฐาน ปัจจุบันขั้นตอนการคัดแยกมะนาวนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ความชำนาญและการกะขนาดผลจากสายตาในการคัดแยก และการคัดแยกแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลา หากต้องคัดแยกมะนาวในปริมาณเยอะก็จะต้องหาคนมาช่วยคัดแยกมะนาว ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ด.ช ลาภิศร์ หล่อนิล ด.ญ เสาวลักษณ์ รุจิธรรม และ ด.ญ พชรกมล ไวยเกษี นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ประดิษฐ์ “เครื่องคัดแยกขนาดมะนาว โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์” โดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วงเพื่อช่วยคัดแยกมะนาวให้ได้ตรงตามขนาดมาตรฐาน และยังใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ไม่ต้องใช้ฟ้า สามารถนำไปใช้ได้ทุกพื้นที่ ช่วยประหยัดเวลาการคัดแยกและประหยัดค่าใช้จ่ายค่าจ้างคนงาน