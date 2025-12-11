วว. ระดมความคิด Stakeholders นำงานวิจัยถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชนให้เติบโตยั่งยืน

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิด “บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ วว. ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและร่วมกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการ และการพัฒนา วว. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2569 – 2573 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรคู่ความร่วมมือ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม และสื่อมวลชน
โดยมีขอบเขตประเด็นระดมความคิดเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลงานและบริการด้านวิทยาศาสตร์ การกำหนดแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Roadmap) เพื่อรองรับการวิจัยและให้บริการกับภาคธุรกิจและประชาชน เพื่อเสริมแกร่ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประเทศไทยเติบโตทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า อว. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการพัฒนากำลังคน และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งดำเนินงานตามนโยบาย Quick Big Win ของ อว. ประกอบด้วย 1) Upskill-Reskill พลิกโฉมแรงงานไทย สู่ตลาดงานยุคใหม่ 2) โดรนคนละครึ่ง เกษตรกรสุขใจ สู่ Smart Farming ลดสัมผัสสารเคมี เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดเวลา 3) ฟรี! TCAS TGAT TPAT สร้างความเสมอภาค ลดภาระค่าใช้จ่าย 4) ทุนการศึกษาเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ 7,900 ทุน 5) ทุนเฉพาะทางสร้างกำลังคน “สายพันธุ์ใหม่รับอนาคต” 2,800 ทุน ระดับปริญญาตรี-เอก 6) ปี 2570 อุดมศึกษาไร้รอยต่อ ด้วย Credit Bank 7) ก้าวแรก “มหาลัยสีเขียว” เริ่มต้นที่นี่ 8) วิทย์พิชิตภัย และ 9.) วิจัยติดดิน นวัตกรรมยกระดับ โดยทุกหน่วยงานในกระทรวง อว. ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงาน วิจัย จะนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่ง วว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“อว. มอบหมายให้ วว. เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ วว. มีบทบาทสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่กันไป เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย การรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านจากการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ จะนำไปสู่การกำหนดบทบาทการดำเนินงานของ วว. ในอนาคต ที่มีความชัดเจน สามารถเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น ๆ และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศต่อไป”
อนึ่ง วว. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง อว. มีคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) เป็นผู้กำกับทิศทางการดำเนินงาน โดยมีนโยบายของ กวท. ดังนี้ 1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ 2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยธรรมชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 3) เร่งการพัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบมูลค่าสูงที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อลดการส่งวิเคราะห์ทดสอบต่างประเทศของผู้ประกอบการ SMEs 4) ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence Organization) ที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า สามารถปรับตัว เพื่อสร้างความสามารถที่มีเอกลักษณ์ในการแข่งขันและสร้างคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วว. นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2569-2573 ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยการปรับโครงสร้างในการจัดตั้ง “ศูนย์บริหารการลงทุน” เพื่อการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด โดยมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม เตรียมความพร้อมรองรับการทำงานเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะต่อไป
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการดำเนินงานว่า วว. ในฐานะของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยได้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ วว. เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน และประเทศชาติ
ทั้งนี้ วว. กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร 5 ปี (พ.ศ. 2569-2573) ดังนี้
1.สร้างผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4 กลุ่ม 10 ด้าน
2. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้วยวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. สร้างเครือข่าย ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อกสนพัมนาที่ยั่งยืน
5. ปรับระบบการบริหาร วว. ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
“ วว. ได้ดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนโยบายของรัฐบาล โดยมีโครงการ Quick Win ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เร่งดำเนินการ ได้แก่ 1) ด้านวิทย์พิชัยภัย มุ่งแก้ปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการจัดทำข้อมูลให้เกษตรกรใช้ทำเกษตรแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และอากาศยานไร้คนขับ 2) ด้านวิทย์ติดดินนวัตกรรมยกระดับ มุ่งนำงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”