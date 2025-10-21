วว. เปิดบ้านงานวิจัย ต้อนรับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานกรรมการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิต ผู้อำนวยการ บพข. พร้อมคณะ ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและประชุมหารือ เนื่องในงาน “เปิดบ้านนักวิจัย วว.” ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
โอกาสนี้ วว. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมนำเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและบริการ ซึ่ง บพข. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับ วว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 และ 2567 รวมทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ในปี 2568 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 354,448,133 ล้านบาท จำนวน 25 โครงการ ดังนี้
ปี 2566 - 2567 จำนวน 13 โครงการ ได้แก่
1.โครงการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิต Allogenic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell ตามมาตรฐาน GMP สำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัด
2.โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์โพรไบโอติกท้องถิ่นสายพันธุ์ไทย
3. โครงการต้นแบบผลิตวัสดุดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากเถ้าโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ
4.โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร
5. โครงการวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซับน้ำมากจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
6.โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้ปลอดภัยและเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ปีที่ 2)
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าว (ปีที่ 2)
8.โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานพลาสติก rPET สำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร
9. โครงการเสริมศักยภาพการทดสอบสมรรถนะความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า L3 และ M1 แบบเต็มคัน
10.โครงการทดสอบสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพในน้ำทะเลและระดับความเป็นพิษตกค้างตามมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ปีที่ 3)
11.โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบในการผลิตวัสดุเคมีชีวภาพมูลค่าสูงจากชีวมวลและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร
12. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพสำหรับแคปซูลกาแฟ
13.โครงการผลิตปุ๋ยเชิงเดี่ยวไนโตรเจนสูงรูปพื้นฐานเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ (สูตร 25-0-0) จากผมและขนสัตว์
ปี 2568 จำนวน 12 โครงการ ได้แก่
1.โครงการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิต Allogenic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell ตามมาตรฐาน GMP สำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (ระยะที่ 2)
2. โครงการจัดตั้งระบบธนาคารชีวภาพแบบอัตโนมัติเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
3.โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุเรซินเชิงประกอบสำหรับการพิมพ์สามมิติในงานทันตกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์โพรไบโอติกท้องถิ่นสายพันธุ์ใหม่ (ปีที่ 2)
5.โครงการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความบริสุทธิ์สูงจากสมุนไพร
6.โครงการพัฒนาพลาสติกคอมโพสิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการใช้งานเป็นเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก
7.โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตวัตถุดิบรอบสองและสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกหลายชิ้น (มัลติเลเยอร์) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
8.โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์อัจฉริยะ
9.โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้ปลอดภัยและเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ปีที่ 3)
10.โครงการทดสอบมาตรฐานพลาสติกชนิด rPET สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 3)
11.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการอุตสาหกรรมด้านการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากสมุนไพรไทย
12.การพัฒนาห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงแปรใช้ใหม่
ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานกรรมการ บพข. กล่าวในตอนหนึ่งว่า นับเป็นมิติใหม่ของ บพข. ที่จะออกไปเยี่ยมชมหน่วยงานที่ได้รับทุนจำนวนมาก มีความต่อเนื่อง และผลงานมีผลกระทบสร้างประโยชน์ต่อประเทศ ขอให้กำลังใจ วว. ซึ่งมีโครงการสำคัญหลายโครงการและมี Impact ต่อสังคม/ เศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมั่นว่าหลายๆ สถาบันที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะสามารถตอบโจทย์และสร้างผลงานสู่สังคมเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การผลิตผลงานวิจัยมีความจำเป็นมากและจะเป็นลมหายใจสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากขึ้น
ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิต ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวเพิ่มเติมถึงทิศทางการดำเนินงานว่า บพข. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ โดยเร่งให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกการบริหารงานวิจัยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย บพข. ได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการให้ทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ SMEs และภาคอุตสาหกรรม
ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2563 จวบปัจจุบัน วว. ได้รับการสนับสนุนจาก บพข. ทั้งในด้านงบประมาณ คำแนะนำ และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่สนับสนุนให้ วว. ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม หลายโครงการที่ บพข. ได้ให้การสนับสนุน เช่น การพัฒนาเซลล์บำบัดตามมาตรฐาน GMP การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีโพรไบโอติก การสร้างนวัตกรรมวัสดุชีวภาพและบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ การพัฒนาวัสดุดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ และการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของ วว. ซึ่งล้วนเป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างสองหน่วยงาน ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือ “การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
การติดตามความก้าวหน้าในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหารและนักวิจัยของ วว. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และนำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่ง บพข. ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ พร้อมส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป ตามเจตนารมณ์ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ยั่งยืน