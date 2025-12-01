ปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์เดือนธันวาคม

“เดือนธันวาคม” เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รำลึกถึงเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และยังมีวันสำคัญสากลต่างๆ ให้ได้ระลึกถึงปณิธานความปรารถนาที่ได้ตั้งวันสำคัญให้เกิดขึ้น อาทิ .....
3 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้บุกเบิกวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ “จอห์น แบกคัส” (John Backus) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันผู้คิดค้นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) เพื่อให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร เขายังเป็นผู้ร่วมพัฒนา Backus-Naur Form (BNF) ซึ่งใช้กำหนดไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม ในการบุกเบิกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้เขาได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมถึงเหรียญวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี ค.ศ. 1975
7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “เจอราร์ด ไคเปอร์” (Gerard Kuiper) นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์สัญชาติอเมริกัน ผู้ค้นพบดวงจันทร์มิแรนดาของดาวยูเรนัส และดวงจันทร์นีรีดของดาวเนปจูน รวมถึงดาวเคราะห์น้อยในแถบไคเปอร์ การค้นพบของเขาได้ช่วยขยายความเข้าใจในระบบสุริยะและดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้มากยิ่งขึ้น
10 ธันวาคม “วันรับรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2025 หนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติในแวดวงวิทยาศาสตร์ ที่มอบให้แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติทั้งในด้าน วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีการมอบต่อเนื่องมานับร้อยกว่าปี โดยได้มีประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลไปเมื่อวันที่ 6 -13 ตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา ทั้งใน สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ สาขาวรรณกรรม และสาขาสันติภาพ รวมถึง สาขาเศรษฐศาสตร์ รางวัลสำหรับการระลึกถึง อัลเฟรด โนเบล ผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะจัดขึ้นที่เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ส่วนสาขาอื่นๆ จัดที่เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งพิธมอบรางวัลได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 10 ธันวาคม
15 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “อ็องตวน อ็องรี แบ็กแรล” (Antoine Henri Becquerel) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2446 และเขาคือผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี การค้นพบของเขาทำให้วงการวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยว่ามีธาตุอื่นๆ ที่สามารถแผ่รังสีโดยธรรมชาติได้เช่นเดียวกับยูเรเนียมยังมีอีกหรือไม่
19 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของบิดาแห่งพันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน “จอร์จ เดวิส สเนลล์” (George Davis Snell) หนึ่งบุคคลสำคัญแห่งวงการพันธุศาสตร์ นักภูมิคุ้มกันพันธุศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบล ปี 1980 การศึกษาของเขาสร้างความมั่นใจว่ายีนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ histocompatibility ความเข้ากันได้ระหว่างพันธุกรรมของเนื้อเยื่อของผู้บริจาคและผู้รับ เขายังค้นพบว่า แทนที่จะเป็นยีนเดี่ยวที่มีบทบาทในการควบคุมความเข้ากันได้นั้น กลับถูกกำหนดโดยกลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งพวกเขาได้ตั้งชื่อกลุ่มยีนนี้ว่า Major Histocompatibility Complex (MHC)
25 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “ไอแซก นิวตัน” (Isaac Newton) หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ชาวอังกฤษผู้ที่เป็นทั้งนักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ และนักดาราศาสตร์ และผู้พลิกโฉมวงการโลกวิทยาศาสตร์ด้วยผลงานอันทรงคุณค่า ทั้งกฎแรงโน้มถ่วง กฎการเคลื่อนที่ การค้นพบสเปกตรัมแห่งแสง และเขาคือผู้พิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกว่า โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งขัดกับความเชื่อของศาสนาในยุคนั้น
