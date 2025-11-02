ไอซ์แลนด์พบยุงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังเป็นดินแดนที่ปราศจากยุงมาอย่างยาวนาน

ก่อนหน้านี้ “ไอซ์แลนด์” เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่ปราศจากจากยุง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการขยายพันธุ์ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ไอซ์แลนด์ได้พบกับยุงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังจากเป็นดินแดนที่ปราศจากยุงมาอย่างยาวนาน
ยอร์น ยัลตาซอน (Björn Hjaltason) นักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่ซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง Kiðafell, Kjós ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ ห่างจากเมืองหลวงเรย์คยาวิก (Reykjavík) ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นผู้ที่ได้พบยุงเป็นครั้งแรก โดยเขาพบยุงเพศเมีย 2 ตัว และเพศผู้ 1 ตัว ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันจาก มัททีอัส อัลเฟรดซอน (Matthías Alfreðsson) นักกีฏวิทยาประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งไอซ์แลนด์ ว่ายุงที่พบนั้นเป็นสายพันธุ์ Culiseta annulata ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่สามารถอยู่รอดในฤดูหนาวได้
ยอร์น เผยว่า ได้พบยุงช่วงพลบค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเขาได้สังเกตเห็นแมลงประหลาดตัวหนึ่ง จึงรีบเก็บแมลงตัวนั้นและติดต่อไปหานักกีฏวิทยาและได้รับการยืนยันว่าเป็น “ยุง” การพบในครั้งนี้จึงถือได้การพบยุงครั้งแรกในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในไอซ์แลนด์ หลังจากเป็นประเทศที่ไม่มีการพบยุงมาอย่างยาวนาน แม้ว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพบยุงตัวหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งเมื่อหลายปีก่อน บนเครื่องบินในสนามบินนานาชาติเคฟลาวิกของประเทศ แต่ครั้งนั้นไม่ได้พบในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
"ยุงสายพันธุ์ Culiseta annulata นั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีกโลกตะวันตก ตั้งแต่แอฟริกาเหนือไปจนถึงไซบีเรียตอนเหนือ ยุงสายพันธุ์นี้ดูเหมือนจะปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเต็มวัยที่สามารถต้านทานความหนาวได้มากกว่าในพื้นที่กำบัง สิ่งนี้ทำให้พวกมันสามารถทนต่อฤดูหนาวที่ยาวนานและรุนแรงเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง"
….. มัททีอัส อัลเฟรดซอน นักกีฏวิทยาผู้ยืนยันสายพันธุ์ยุง กล่าวเสริม
ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ายุงมาถึงไอซ์แลนด์ได้อย่างไร แต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ายุงอาจเดินทางมาด้วยเรือหรือไม่ก็ตู้คอนเทนเนอร์ และเนื่องจากพื้นที่ที่พบอยู่ห่างจากท่าเรือกรุนดาร์ตังกิ เพียงประมาณ 6 กิโลเมตร
ยอร์น ยัลตาซอน ผู้พบยุงเชื่อว่า … “หากยุงสามตัวมาถึงสวนของเขาได้ ก็น่าจะมีมากกว่านี้อย่างแน่นอน”
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้ทั่วโลกรวมทั้งไอซ์แลนด์มีอุณภูมิสูงขึ้น ทำให้การพบยุงในครั้งนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า เพื่อดูว่ายุงสายพันธุ์นี้จะสามารถอยู่รอดในฤดูหนาวและขยายพันธุ์ในไอซ์แลนด์ได้หรือไม่
