ปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน

เดือนพฤศจิกายน เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รำลึกถึงเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และยังมีวันสำคัญสากลต่างๆ ให้ได้ระลึกถึงปณิธานความปรารถนาที่ได้ตั้งวันสำคัญให้เกิดขึ้น อาทิ .....
2 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ไขปริศนาโคโรนาบนดวงอาทิตย์ “Bengt Edlén” นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวสวีเดน ผู้มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้ระบุเส้นสเปกตรัมของโคโรนาบนดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เขาเข้าร่วมในการแก้ ปริศนาคอโรนา ซึ่งเป็นเส้นเปล่งแสง (emission line) ที่ไม่สามารถระบุได้ในสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ (ค.ศ. 1942) c]tเขาได้แสดงให้เห็นว่าบางส่วนของเส้นเหล่านั้นมาจากการแตกตัวของเหล็กที่แตกตัวเป็นไอออน (Fe XIII หรือFe XIV) และได้รับเหรียญทองจากสมาคมดาราศาสตร์หลวงใน ค.ศ. 1945 สำหรับการแก้ปริศนาโคโรนา
3 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “Eugenius warming” นักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์ก โดยเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา และเป็นผู้เขียนตำราเรียนเล่มแรกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของพืช
5 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “leon teisserenc de bort” ผู้ค้นพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ซึ่งนำไปสู่การศึกษาชั้นบรรยากาศอื่นๆ นักอุตุนิยมวิทยาชาวฝรั่งเศส และเป็นผู้บุกเบิกในสาขาของอากาศวิทยา เขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ร่วมค้นพบชั้นสตราโตสเฟียร์ ร่วมกับ Richard Assmann และเป็นคนแรกที่ระบุภูมิภาคในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงประมาณ 8 - 17 กิโลเมตร
“สตราโตสเฟียร์” เป็นหนึ่งในชั้นบรรยากาศของโลก เป็นชั้นบรรยากาศของโลกชั้นที่ 2 อยู่ระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์และมีโซสเฟียร์ มีระยะตั้งแต่ความสูง 10 กิโลเมตร จนถึง 50 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีแก๊สโอโซนที่ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ ป้องกันรังสีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
15 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้งดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ “william Herschel” นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน-อังกฤษ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานการค้นพบดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวาร (Titania and Oberon) ถือเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสตร์ด้านเวลาดาราคติ (Sidereal Astronomy) และยังเป็นผู้กำหนดทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ (Theory of Stellar Evolution) สำหรับการสังเกตการณ์เทหวัตถุบนท้องฟ้า ผลงานของเฮอร์เชลมีมากมาย เช่น การค้นพบรังสีอินฟราเรด การสำรวจระบบดาวคู่ (Binary Star) การตีพิมพ์แคตตาล็อกของดาวและเนบิวลา นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์จำนวนมาก รวมถึงได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอีกด้วย
22 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “Guion Stewart Bluford Jr.” อดีตนักบินอวกาศ ของ NASA ซึ่งในฐานะดังกล่าว เขาได้กลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ได้ร่วมเดินทางขึ้นสู่อวกาศ โดยเข้าร่วมเที่ยวบินกระสวยอวกาศสี่ครั้ง ระหว่างปี 1983 ถึง 1992 ในปี 1983 และในฐานะสมาชิกลูกเรือของยาน Orbiter Challenger ในภารกิจ STS - 8 เขากลายเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ไปอวกาศ
ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.