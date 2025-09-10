รองนายกฯ ชื่นชมเยาวชนไทยคว้ารางวัลเวทีโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก ISEF 2025 สร้างความภูมิใจให้กับประเทศ ด้านรองปลัด อว. พร้อมต่อยอดโครงงานสู่ชีวิตจริง มุ่งใช้แก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แสดงความยินดีกับความสำเร็จของตัวแทนทีมเยาวชนไทย หลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลจากเวทีการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2025 พร้อมมอบโอวาทให้กับเหล่าเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นายธนาภรณ์ พงศ์ปริตร ผู้จัดการโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนทีมเยาวชน เข้าร่วม ที่ห้องฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยทีมเยาวชนไทยที่เดินทางมาเข้าพบรอง นรม. ในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม จำนวน 2 ทีม, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ทีม, โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง จำนวน 2 ทีม, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ จำนวน 2 ทีม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย จำนวน 2 ทีม
นายประเสริฐ ได้กล่าวชื่นชมทีมเยาวชนไทยที่นำความรู้ความสามารถไปแสดงบนเวทีระดับโลก ซึ่งผลงานของเยาวชนไทยในครั้งนี้นับว่ายอดเยี่ยมและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 11 รางวัล สะท้อนถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยที่สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับในระดับโลก ความสำเร็จนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติยศของเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบการศึกษาไทย และความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่ร่วมกันผลักดันให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีโลกโดยตนขอให้เยาวชนนำความสำเร็จครั้งนี้ไว้เป็นแรงผลักดันเพื่อต่อยอดในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ด้านนางสาวสุณีย์ กล่าวว่า ปีนี้ กระทรวง อว. โดย อพวช. สวทช. และ วช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งทีมเยาวชนไทย จำนวน 14 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับโลก REGENERON ISEF 2024 โดยผลงานของทีมเยาวชนไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเยาวชนและทุกหน่วยงานที่สนับสนุน เนื่องจากเยาวชนไทยสามารถพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ออกมาได้โดดเด่นจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย คว้ารางวัลประกอบด้วยรางวัล Grand Award จำนวน 8 รางวัล และ Special Award จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งหมด 11 รางวัล ในหลากหลายสาขา อาทิ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี และสาขาเทคโนโลยีส่งเสริมศิลปะ
“กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดโครงงานของเยาวชนเหล่านี้ให้สามารถนำไปใช้จริง เพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนต่อไป” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว