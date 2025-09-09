Startup Thailand 2025 จัดงาน Global Startup Networking เสริมศักยภาพสตาร์ตอัปไทยสู่เวทีโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดงาน Global Startup Networking ภายใต้โครงการ Startup Thailand 2025 ณ Paragon Hall สยามพารากอน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปไทยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศ
งานนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน รวมถึงสตาร์ตอัปทั้งไทยและต่างประเทศ โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนำพันธมิตรระดับสากล ได้แก่ Cyberport (ฮ่องกง), Y&Archer (เกาหลี), National IT Industry Promotion Agency – NIPA (เกาหลี), Japan External Trade Organization – JETRO (ญี่ปุ่น), Singapore University of Social Sciences – SUSS และ CzechInvest
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกหลายแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม Networking ซึ่งช่วยสร้างโอกาสด้านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การขยายตลาด และการลงทุน ตลอดจนขับเคลื่อนสตาร์ตอัปไทยสู่เวทีโลก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติระบุว่า กิจกรรม Global Startup Networking เป็นหนึ่งในความต่อเนื่องของโครงการ Startup Thailand โดยเตรียมพบกันใหม่ในปีหน้า กับ Startup Thailand 2026 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดได้ทางเพจ Startup Thailand
