เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจจริง เปิดประตูสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมสุขภาพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ผนึกกำลังสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและพันธมิตรย่านนวัตกรรมการแพทย์ทั่วประเทศชวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ (MedTech / HealthTech) สมัครเข้าร่วมโครงการ “Thailand Innovation Hub” ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ก.ย.68
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า NIA ผนึกกำลังกับ สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย (Health Tech Startup Thailand) และพันธมิตรย่านนวัตกรรมการแพทย์ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ (Startup), เอสเอ็มอี (SME), และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise (SE)) ที่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมสุขภาพกับโครงการ “Thailand Innovation Hub” ซึ่งมุ่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมสร้างโอกาสเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจ ทดสอบตลาดจริง และต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล
ผอ.NIA กล่าวต่อว่า โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ใน 2 โปรแกรมสุดพิเศษ ได้แก่ 1.กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Program) สำหรับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ไอเดียหรือต้นแบบ และต้องการสร้างโมเดลธุรกิจให้เติบโต โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% และ 2.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและทดสอบการใช้งาน (Sandbox Program) สำหรับธุรกิจที่มี ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ต้องการทดสอบกับลูกค้าจริง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสขยายตลาด และเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
“สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2568 และจะคัดเลือกผู้ที่จะได้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2568 เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2568 – มกราคม 2569 ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้มีโอกาสจัดแสดงผลงาน (Demo Day) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อีกด้วย” ดร.กริชผกา กล่าว
ทั้งนี้ วิธีการสมัคร สำหรับกิจกรรมที่ 1 ให้ส่งรายละเอียดบริษัทและ Pitch Desk แสดงแนวคิดธุรกิจได้ที่: https://forms.gle/rGwrDqMCBWF9zgB58 และกิจกรรมที่ 2 ให้ส่งรายละเอียดบริษัทและ Pitch Desk แสดงผลิตภัณฑ์/บริการที่พร้อมนำไปใช้งานได้ที่: https://forms.gle/RrrNCwBVxQXy3QML
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉราพรรณ ยอดรัก โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 416 มือถือ: 088-614 1908 อีเมล: atcharaphun@nia.or.th