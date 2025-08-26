สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) จับมือย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID) เปิดโปรแกรมบ่มเพาะ & ทดลองตลาดสู่ความสำเร็จให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตร-อาหาร ฟรี! เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน คำปรึกษา เร่งการเติบโต พลิกโฉมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยสู่ตลาดโลก
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า NIA ร่วมมือกับ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup), เอสเอ็มอี (SME), และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise (SE)) ในสายเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) และเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) เข้าร่วมโครงการ Thailand Innovation Hub เพื่อยกระดับภาคเกษตรและอาหารไทยสู่ความยั่งยืนและตลาดระดับโลก
ผอ.NIA กล่าวต่อว่า นี่คือโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเข้าถึงทุน คำปรึกษา และเร่งการเติบโตใน 2 โปรแกรมสำคัญ ได้แก่ 1.กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Program) สำหรับผู้ประกอบการที่มี ไอเดียหรือต้นแบบ ต้องการปั้นโมเดลธุรกิจและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% และ 2.กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและทดสอบการใช้งาน (Sandbox Program) สำหรับผู้ประกอบการที่มี ผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมใช้งาน ต้องการทดสอบในตลาดจริง พร้อมโอกาสจับคู่ธุรกิจ และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
“สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2568 และจะคัดเลือกผู้ที่จะได้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2568 เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2568 – มกราคม 2569 ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้มีโอกาสจัดแสดงผลงาน (Demo Day) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อีกด้วย” ดร.กริชผกา กล่าว
ทั้งนี้ วิธีการสมัคร สำหรับกิจกรรมที่ 1 ให้ส่งรายละเอียดบริษัทและ Pitch Desk แสดงแนวคิดธุรกิจได้ที่: https://forms.gle/px25XvetotFf37Dy5 และกิจกรรมที่ 2 ให้ส่งรายละเอียดบริษัทและ Pitch Desk แสดงผลิตภัณฑ์/บริการที่พร้อมนำไปใช้งานได้ที่: https://forms.gle/ueB1grocTYU1v4998
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเธียรวนันต์ จอมสืบ โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 416 มือถือ: 094-753 6155 อีเมล: tienwanan.j@nia.or.th