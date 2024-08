เนคเทค สวทช. และพันธมิตร พร้อมโชว์ศักยภาพ ในงาน NECTEC – ACE 2024 “เปิดโลกเทคโนโลยียุคใหม่ ด้วยเซนเซอร์ไทยอัจฉริยะ” 10 กันยายนนี้

กล่าวว่า เนคเทค สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อกับภารกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เปรียบเสมือนเป็น “เครื่องจักรสำคัญเพื่อสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงให้กับประเทศ” ผลักดันเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ (1) Intelligent Sensors (2) Networking & Communication (3) AI & Big Data ซึ่งเนคเทค สวทช. ยังได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์การใช้งานภายในประเทศสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ผลักดันงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้งานจริงได้อย่างยั่งยืนปีนี้นับเป็นครั้งที่ 17 ของการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค หรือ NECTEC-ACE ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งมอบผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงให้กับประเทศ ในรูปแบบเวทีนำเสนอผลงานวิจัยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนภารกิจของเครือข่ายพันธมิตรในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ความพิเศษของการจัดงาน NECTEC-ACE คือ การนำเสนอแนวคิดหลักของการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปทุกปี โดยในปีนี้นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีเซนเซอร์ ที่มีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัลและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลจึงเป็นที่มาของการจัดงาน NECTEC-ACE 2024 ภายใต้แนวคิด The Next Era of Thai Intelligent Sensors เปิดโลกเทคโนโลยียุคใหม่ ด้วยเซนเซอร์ไทยอัจฉริยะ ที่เนคเทค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 26 หน่วยงาน เตรียมพร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในหลากหลายมิติเกี่ยวข้องกับเซนเซอร์ เซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพของงานวิจัยไทยที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ตั้งแต่สถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะในไทย งานวิจัยพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงโอกาส และความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ของไทย ตลอดจนมุมมองด้านการตลาดและการลงทุน ทั้งในมิติของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เสริมระบบนิเวศการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเซนเซอร์อัจฉริยะภายในประเทศ ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดการแข่งขันในระดับสากลนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าว NECTEC-ACE 2024 ยังได้นำเสนอตัวอย่างผลงานเด่นด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะของเนคเทค สวทช. อาทิ (1) แพลตฟอร์มวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ด้วยเครื่องวัดสัญญาณรามานแบบพกพาร่วมชิปขยายสัญญาณ "ONSPEC Prime" ใช้ AI และ Cloud ในการจำแนกผู้ป่วยและพยากรณ์โรค เช่น วัณโรค ไข้เลือดออก และมะเร็ง ทราบผลใน 30 นาที รองรับการตรวจ on-site และการจัดการข้อมูลออนไลน์ (2) แพลตฟอร์มเทระเฮิรตซ์: ที่ประกอบด้วย TeraAnt อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณเทระเฮิรตซ์เสาอากาศแบบตัวนำเชิงแสง (THz Photoconductive Antenna) สำหรับนำสัญญาณเทระเฮิร์ต มาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุในอุตสาหกรรมอาหาร และยา และ TeraBoost แผ่นบูสต์สัญญาณเมทะเซอร์เฟสสำหรับ 5G/6G ทำหน้าที่เสมือน WiFi Booster ช่วยเพิ่มกำลังและรวมสัญญาณเครือข่าย 5G ให้โฟกัสไปยัผบริเวณที่มีความต้องการใช้งานหรือบริเวณตำแหน่งอับสัญญาณ โดยสามารถเพิ่มค่ากำลังของสัญญาณได้สูงสุดถึง 15 dB (ประมาณ 32 เท่า) ที่ความถี่ 26 GHz และรองรับการใช้งาน 6G ในอนาคตไฮไลต์ในงาน NECTEC–ACE 2024:ที่ได้รวบรวมกูรู ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ และเอกชน กว่า 25 ท่าน ที่จะมาร่วมนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์อัจฉริยะครบทุกมิติทั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งด้านนโยบายการสนับสนุน โอกาสการลงทุน การเติบโตในอนาคตแสดงผลงานวิจัยพัฒนาด้านเซนเซอร์อัจฉริยะ จากเนคเทค สวทช. ที่พร้อมตอบโจทย์การประยุกต์ใช้งาน ทั้งสุขภาพการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และงานวิจัยขั้นสูงสู่อนาคตเทคโนโลยีเซนเซอร์ และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถานบันการศึกษา ร่วมนำนวัตกรรม บริการ โซลูชัน มาตรการสนับสนุน เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมเซนเซอร์ในประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://nectec.or.th/ace2024/