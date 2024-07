“AI and Digital Technology for Entertainment” ล้วงลึก เจาะลึก กับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง MV “Rockstar” ของนักร้องชื่อดัง

ชวนร่วมกิจกรรม นิทรรศการ AI-VR สุดล้ำ พร้อมอัพเดตผลงานด้านการพัฒนากำลังคน ภายในงาน

อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND 2024 ยกระดับความรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นำทัพใหญ่ ผนึกกำลังทุกเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุน

ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มาเสริมทัพ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE

THAILAND) หรือ “อว.แฟร์” เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่ประชาชนคนไทยให้มีมาตรฐาน

ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความ

รู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานสุดล้ำและนวัตกรรมใหม่ ๆ บนพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร กับนิทรรศการ

(QSNCC)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการ

สร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ที่มีบทบาทสำคัญในการ

บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมผนึกกำลังภายในงาน อว.แฟร์ เพื่อยกระดับความรู้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และ

การสร้างกำลังคนขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตในการร่วมสร้างกิจกรรมรูปแบบต่างๆดังนี้





Entertainment: จากบริษัท PRO-toys และทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง MV “Rockstar” ที่จะมาเผยถึงการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

AI มาร่วมใน การถ่ายทำ โดย มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ศิลปินเยาวชน ต้นแบบ AI ได้ร่วมในเวทีเสวนา ระบุว่า

(คุณเอิ้น)

อีกหัวข้อที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จากผู้เข้าชมงาน และ

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเป็นอินฟูฯ กับการเสวนาเรื่อง “คอนเทนต์สุดปัง...นักสร้างสรรค์สุดว้าว” ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

การสร้างสรรค์เรื่องราว การใช้เทคโนโลยี และการสนับสนุนเชิงนโยบาย เกี่ยวกับ Creative Content โดยมีผู้ร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล , 2. คุณเอริกา เมษินทรีย์ เช็น , 3. คุณชยานนท์ อุลิศ ,

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม , 5. คุณเดี่ยว จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ (จูดี้ Youtuber ช่อง Cullen HateBerry) ,

6. คุณแพท ณปภา ตันตระกูล นักแสดงชื่อดัง และดำเนินรายการโดย ณเขมรัชต์ สุนทรนนท์ (ดีเจอ๋อง)

เสริมทัพความสนุกด้วยกิจกรรมอีกมากมาย ที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเอง!!





กับ Show Case Robots & 3D-printer และ Robots & EV

Forum Empowering Brilliant Minds Beyond Borders ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.





การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ โดย ดร.สนธยา ชัยอาวุธ นักวิเคราะห์อาวุโส บพค.





อีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามหัวข้อวิจัยและโปรแกรมการสนุบสนุนทุนความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ กลุ่มที่ 1 Social Science Humanities and Arts (SHA) – ERC , กลุ่มที่ 2 AI for health – British Council ,

กลุ่มที่ 3 Climate change – e-Asia , กลุ่มที่ 4 Future Industry – Global-East รวมถึงพบกับการบรรยายพิเศษ

“เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับการสร้างความร่วมมือการทำงานวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ” บรรยายโดยนักวิจัยที่ประสบ

ความสำคัญในการดำเนินงานวิจัยผ่านการสร้างเครื่องข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก บพค.

เศรษฐพรรค์

หัวข้อสุดท้ายคือ Brainpower: AI Empowering Thailand's Economy ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา

13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 210AB โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ บรรยายในเรื่อง Motivational

Frontier โดยมีผู้ร่วมเสาวนา ดังนี้ 1. นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , 2. ดร.พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ , 3. ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร

และดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และดร.ชิดชนก เทพสุนทร

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และ

ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand

มิว กับ AI for entertainmentนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)6 โซนไฮไลต์ โดย อว.แฟร์ มีกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย บพค. จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมเสวนา เรื่อง AI and Digital Technology forการทำงานมีการใช้ AI ในการวางแผนกับการทำงานที่เป็นศิลปินนักร้องเวลาไปคอนเสิร์ตต่างประเทศก็จะใช้ AI ในการวางแผนทางเรื่องกำหนดจุดสถานที่ เพื่อจะได้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานเป็นคนที่ใช้ AI ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน เพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็น หัวเรือในการสร้างคำสั่งให้ AI ทำงาน ซึ่งเราก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งในการสั่ง AI ให้ได้ว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ดีได้ในแต่ละแง่มุมเราจะต้องใช้องค์ความรู้ในการออกคำสั่งดังนั้น AI จึงเป็นตัวเสริมที่มาช่วยกันทำงานให้กับมนุษย์มากกว่าที่จะมาแย่งงานของมนุษย์คุณบงการ พยัฆวิเชียร บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด และดำเนินรายการโดยดร.ปานระพี รพิพันธุ์- Exhibition: INSPIRED BY SCIENCE ภายใต้กรอบแนวคิด Generative AI for Daily Living พบกับห้อง Immersive Room, LED Wall ความกว่า 24 เมตร และเทคโนโลยี AI-VR ที่น่าตื่นเต้น อีกทั้งยังมีหุ่นยนต์สุดน่ารัก พร้อม- กิจกรรม Forum จัดเต็มกว่า 3 หัวข้อหลัก 1. Quantum Thrive: Thailand's Journey into the QuantumEra "การเดินทางของประเทศไทยสู่ยุคควอนตัม" (ผ่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 67) 2. Global Partnershipณ ห้องประชุม 210AB พบกับการนำเสนอภาพรวมเชิงกลยุทธ์ของการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างประเทศของ บพค. โดยมุ่งเน้นโดยมีผู้ร่วมบรรยาย ได้แก่ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรจิตต์Influencer (talk): Future of AI / Industry และมีการเสวนาเสวนาในหัวข้อ AI in Domains: Medical, Energy, Finance,ท้ายนี้กระทรวง อว.และหน่วยงาน บพค. ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมมาสัมผัสประสบการณ์ในงาน อว.แฟร์ :SCI POWER FOR FUTURE THAILAND วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2567 เปิดเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ