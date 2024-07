บพค. จัดใหญ่ นิทรรศการ AI-VR สุดล้ำ อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND 2024 ยกระดับความรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทัพโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการฯ ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) หรือ “อว.แฟร์” เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่ประชาชนคนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ พร้อมแสดงศักยภาพ ของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานสุดล้ำและนวัตกรรมใหม่ๆ พื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร กับนิทรรศการ 6 โซนไฮไลต์ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)ด้าน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. มีบทบาทสำคัญในการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมผนึกกำลังภายในงาน อว.แฟร์ เพื่อยกระดับความรู้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการสร้างกำลังคน ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ในการร่วมสร้างกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้1. Exhibition: INSPIRED BY SCIENCE ภายใต้กรอบแนวคิด Generative AI for Daily Living พบกับห้อง Immersive Room, LED Wall ความกว่า 24 เมตร และเทคโนโลยี AI-VR ที่น่าตื่นเต้น อีกทั้งยังมีหุ่นยนต์สุดน่ารัก พร้อมกับ Show Case Robots & 3D-printer และ Robots & EV2. กิจกรรม Forum จัดเต็มกว่า 3 หัวข้อหลัก Quantum Thrive: Thailand's Journey into the Quantum Era "การเดินทางของประเทศไทยสู่ยุคควอนตัม" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 67 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 210AB พบกับการเสวนาภาพยนตร์ Ant-Man and the Wasp: Quantumania (แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: ตะลุยมิติควอนตัม) โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ อาจารย์ ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร , รศ. ดร.อารียา จันทศรี , อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน และดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ที่จะสื่อสารและสร้างความเข้าใจในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในอนาคตหัวข้อต่อมาคือ Global Partnership Forum Empowering Brilliant Minds Beyond Borders ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 210AB พบกับการนำเสนอภาพรวมเชิงกลยุทธ์ของการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างประเทศของ บพค. โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ โดย ดร.สนธยา ชัยอาวุธ นักวิเคราะห์อาวุโส บพค. อีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามหัวข้อวิจัยและโปรแกรมการสนุบสนุนทุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มที่ 1 Social Science Humanities and Arts (SHA) – ERC , กลุ่มที่ 2 AI for health – British Council , กลุ่มที่ 3 Climate change – e-Asia , กลุ่มที่ 4 Future Industry – Global-East รวมถึงพบกับการบรรยายพิเศษ “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับการสร้างความร่วมมือการทำงานวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ” บรรยายโดยนักวิจัยที่ประสบความสำคัญในการดำเนินงานวิจัยผ่านการสร้างเครื่องข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก บพค. โดยมีผู้ร่วมบรรยาย ได้แก่ ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์หัวข้อสุดท้ายคือ Brainpower: AI Empowering Thailand's Economy ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 210AB โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ บรรยายในเรื่อง Motivational Influencer (talk): Future of AI / Industry และมีการเสวนาเสวนาในหัวข้อ AI in Domains: Medical, Energy, Finance, Frontier โดยมีผู้ร่วมเสาวนา ดังนี้ 1. นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , 2. ดร.พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ , 3. ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร และดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และ ดร.ชิดชนก เทพสุนทร3. กิจกรรมบนเวทีกลาง โดย บพค. จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ หัวข้อ เรื่อง “คอนเทนต์สุดปัง...นักสร้างสรรค์สุดว้าว” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นถึงปัจจัยที่สำคัญในการสร้าง Creative Content ทั้งการสร้างสรรค์เรื่องราว การใช้เทคโนโลยี และการสนับสนุนเชิงนโยบาย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล , 2. คุณเอริกา เมษินทรีย์ เช็น , 3. คุณชยานนท์ อุลิศ , 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม , 5. คุณเดี่ยว จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ (จูดี้ Youtuber ช่อง Cullen HateBerry) , 6. คุณแพท ณปภา ตันตระกูล นักแสดงชื่อดัง และดำเนินรายการโดย ณเขมรัชต์ สุนทรนนท์ (ดีเจอ๋อง) นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ Brainpower: AI and Digital Tech for Entertainment ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. พบกับเวทีเสวนา AI and Digital Technology for Entertainment: จากบริษัท PRO-toys และทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง MV “Rockstar” ที่จะมาเผยถึงการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี AI มาร่วมในการถ่ายทำ โดย คุณบงการ พยัฆวิเชียร บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด และดำเนินรายการ โดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ (คุณเอิ้น)ทั้งนี้ กระทรวง อว.และหน่วยงาน บพค. ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมมาสัมผัสประสบการณ์ในงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2567 เปิดเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand