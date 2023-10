ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2566 ณ Taipei World Trade Center ณ กรุงไทเป ไต้หวันสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยคว้ารางวัล Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้- ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์เก็บเกี่ยวยอดชะอม” โดย นางสาวธนภรณ์ หนูเหมือน และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลจาก Micro-Star International Taiwanese Electronics Company ไต้หวัน (MSI Special Award)- ผลงานเรื่อง “ECOFILA: เส้นพลาสติกสำหรับการพิมพ์สามมิติผลิตจากพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและไบโอแคลเซียมคาร์บอเนต” โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize)- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกความบริสุทธิ์สูงชนิดแคลเซียมฟอสเฟสสำหรับการประยุกต์ใช้ในทางออโธปิดิกส์และผู้ป่วยข้อเข่าโก่ง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize)- ผลงานเรื่อง “โดรนทำแผนที่ทางอากาศควบคุมด้วยระบบ 4G” โดย นายญาณกร แจ่มจำรัส และ นายธนพนธ์ ไชยชมภู จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize)- ผลงานเรื่อง “สารสกัดจากก้างปลาทะเลเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์ โดย นางสาววัชรี ปัญญาสะ นางสาววราภรณ์ ปัญญาสะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลาเดช เฉลยกิตติ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award)- ผลงานเรื่อง “เอ็นเคล, นวัตกรรมจากเคลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลระบบขับถ่าย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award)และในเวที TIE 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับเหรียญรางวัลระดับต่างๆอีก 17 ผลงาน พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที TIE 2023 ที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้งการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสำหรับ 11 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” ได้แก่•จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย•มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี•มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์•มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม•โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง•โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี•สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ•การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย•สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ