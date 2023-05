วว.นำผลงานเวชสำอางสมุนไพรไทย คว้ารางวัลงาน EUROINVENT 2023 ณ ประเทศโรมาเนีย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. พร้อมผู้ประกอบการ เข้ารับรางวัลจากการประกวดงานประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรม ในงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 600 ผลงาน จาก 40 ประเทศ นำทีมโดย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ Palace of Culture เมืองยัช (IASI) ประเทศโรมาเนีย โดย วว. และผู้ประกอบการ ได้รับรางวัลจำนวน 7 รางวัล จาก 2 ผลงานวิจัยเวชสำอางสารสกัดสมุนไพรไทย ดังนี้International Society of Innovation a Advanced Skillsเวชสำอางจากสารสกัดดอกดาหลา มีประสิทธิภาพลดการเกิดสิว การอักเสบ การอุดตันและผดผื่นตามใบหน้า ช่วยผลัดเซลล์ผิว ลดการผลิตเม็ดสี ช่วยให้รอยสิวจางลง ผิวหน้ากระจ่างใส ช่วยกระตุ้นคอลลาเจน ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดริ้วรอย ซึ่ง วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ให้ บริษัทเทอรี่เพอร์เฟ็ค จำกัด ได้รับจำนวน 4 รางวัล ได้แก่1.Gold Medal from Euroinvent 20232.Gold Medal & Dilpoma from University POLITEHNICA of Bucharest3.Dilpoma from “CAROL DAVILA” University of Medicine and Pharmacy Bucharest4.Dilpoma from “APIICIS” Association of Portugese Inventor’s Innovator’s Creativesผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ “Helios face serum” ซึ่ง วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยสกัดสารเพปไทด์จากถั่วมะแฮะและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยสารสกัดที่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ช่วยลดริ้วรอย ยกกระชับคางและคอ โดย วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ให้ บริษัท ซุปเปอร์เซโย จำกัด ได้รับจำนวน 3 รางวัล ได้แก่1.Gold Medal from Euroinvent 20232.Diploma of Excellence from National Institute of Research and Development in Electrical Engineering ICPE-CA Bucharest3.Special Award from TISIAS Toronto