เทคโนโลยีคาร์บอน-14 ใช้พิสูจน์ความแท้จริงหรือแท้ปลอมของวัตถุโบราณ

ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Birmingham ในประเทศอังกฤษ มีห้อง Mingana เป็นสถานที่เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับภาษาและศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก ห้องนี้มีหนังสือที่ทำด้วยหนังแกะ ซึ่งถูกเก็บอยู่ในห้องสมุดมาเป็นเวลานานร่วมร้อยปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครสนใจเปิดอ่านเลย จนกระทั่งถึงปี 2015 ได้มีนิสิตหญิงคนหนึ่งชื่อ Alba Fedeli ซึ่งกำลังทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่องประวัติความเป็นมาของคัมภีร์กุรอาน ครั้นเมื่อเธอพลิกดูเอกสารก็ได้สังเกตเห็นว่า มีหลายหน้าที่มีลายมือคัดแตกต่างไปจากหน้าอื่นๆ มาก จึงนำหนังสือไปให้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอดู และบอกอาจารย์ว่า ถ้ามีใครวิเคราะห์ลายมือคัดที่แตกต่างไปนี้ ข้อมูลที่ได้คงจะบอกให้โลกรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ได้มากParker จึงจัดส่งเอกสารไปให้หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัย Oxford ดู หน่วยวิจัยนี้มีเทคโนโลยี C-14 (ที่ใช้วัดอายุวัตถุโบราณ) ผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่า อายุของเอกสารและหมึกที่ใช้เขียนจารึกนั้น มีค่าประมาณ 1,370 ปี ที่ระดับความเชื่อมั่น 94% ข้อมูลนี้ทำให้เอกสารฉบับนั้นเป็นคัมภีร์กุรอานที่เก่าแก่โบราณมากที่สุดในโลก เพราะได้ถูกจารึกขึ้นในช่วงเวลาที่ศาสดา Muhammad กำลังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ดังนั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ในปี 632 ผู้คัดลายมือในเอกสารคงได้บันทึกคำสอนต่างๆ จากพระโอษฐ์ของ Muhammad โดยตรงข่าวการพบคัมภีร์โบราณเล่มนี้ได้ทำให้ชาวมุสลิมทั่วโลก 1,600 ล้านคนรู้สึกปิติยินดีมาก เพราะได้เห็นเอกสารที่ถูกเขียนขึ้นขณะองค์ศาสดาทรงพร่ำเทศนาอยู่ คือ มิได้ถูกปราชญ์คนหนึ่งเขียนขึ้นมา หลังจากที่องค์ศาสดาได้สิ้นพระชนม์ไปนานเป็นศตวรรษแล้วความสำคัญของการค้นพบนี้ ได้ทำให้ Alba Fedeli เป็นบุคคลสำคัญ และเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ประชุมเรื่อง ประวัติของคัมภีร์กุรอาน ที่ประเทศ Qatar เมื่อปี 2018 และทำให้ Fedeli ได้เป็นนักวิจัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย Hamburg ในเยอรมนีกับที่มูลนิธิศาสนาศึกษา ที่เมือง Bologna ในอิตาลีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ได้เคยเกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน คือ ในปี 1996 ที่ห้องสมุดแห่งชาติของอังกฤษ (British Library) ณ กรุงลอนดอน เมื่อภัณฑารักษ์ห้องสมุดได้วิเคราะห์อายุของกระดาษม้วน (scroll) 13 ม้วน ซึ่งเป็นกระดาษที่ทำจากเปลือกต้น birch แล้วอ่านจารึกบนกระดาษนั้นผลปรากฏว่า มันเป็นจารึกคำสอนในพระพุทธศาสนาที่โบราณมากที่สุดในโลก เพราะเอกสารได้ถูกเขียนขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษแรกกับต้นคริสต์ศตวรรษที่สอง จารึกจึงมีอายุมากกว่าจารึกโบราณใด ๆ ที่เขียนเป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาทิเบต ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี ประมาณ 400 ปี เพราะภาษาที่เขียนเป็นภาษา Gandhari (คันธารี) ซึ่งเป็นภาษาพูดและเขียนในอาณาจักร Gandhara (คันธาระ) ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมือง Peshawar ในปากีสถาน และอาณาจักรนี้ได้ล่มสลายไป เมื่อถูกกองทัพ Mongol รุกรานโลกไม่ได้บันทึกว่า ใครคือผู้พบเอกสารนี้ และพบได้อย่างไร จะรู้ก็เพียงว่า เอกสารถูกฝังอยู่ในไหดินเหนียวที่อยู่ใต้ดิน ตรงบริเวณพรมแดนระหว่าง Pakistan กับ Afghanistan จากที่นั่นเอกสารได้ถูกนำไปขายต่อให้พ่อค้าของเก่าหลายต่อหลายคน จนในที่สุดก็มีคนนำเอกสารมามอบเป็นของขวัญในแก่ห้องสมุด British Libraryในการอ่านภาษา Gandhari นั้น ทางห้องสมุดได้มอบให้ Richard Salomon ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา Gandhari จากมหาวิทยาลัย Washington ที่เมือง Seattle ในสหรัฐอเมริกา เป็นคนรับผิดชอบหลักร่วมกับนักวิชาการชาวอินเดียที่อ่านภาษา Gandhari ได้อย่างคล่องแคล่วอีก 3 คนณ วันนี้ม้วนกระดาษอายุ 2,000 ปี ได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ภายในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของกระดาษ นอกจากนี้เอกสารก็ยังถูกนำไปถ่ายทอดออกมาในรูปดิจิทอล เพื่อให้นักวิชาการทั่วโลกได้ศึกษา เห็น และอ่านประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาเมื่อ 2,000 ปีก่อนอย่างทั่วถึงประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า ในต้นคริสตศักราชแรก อาณาจักร Gandhara ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา เพราะเป็นดินแดนที่มีปราชญ์กรีก อิหร่าน และอินเดียมาเยี่ยมเยือน เพื่อศึกษาคำสอนในศาสนา ในอดีตก่อนนั้นอาณาจักรมีจักรพรรดิทรงปกครองหลายพระองค์ เช่น Alexander แห่ง Macedonian, Ashoka แห่ง Maurya (มายูระ) และ Kanishka แห่ง Kushan เป็นต้น แต่ในที่สุดอาณาจักรก็ถูกกองทัพ Persia บุกทำลายจนราบคาบเมื่อ 6 ศตวรรษก่อนคริสตกาล และในช่วงเวลาที่กรีกเข้าครอบครองอาณาจักร งานศิลป์ต่างๆ ของชาว Gandhara ได้รับการดัดแปลงให้มีสไตล์เป็นแบบกรีก เช่น พระพุทธรูปทรงมีพระเกศาหยิก และจีวรเหมือนชุด toga (โทกะ) ของชาวโรมันและกรีกแม้ม้วนกระดาษ Gandhari จะมีความสมบูรณ์ประมาณ 75-80% ของทั้งหมด เพราะหน้าต้น ๆ และหน้าท้าย ๆ ของเอกสารได้ขาดหายไป เพราะถูกสภาวะอากาศที่แห้งผาก และร้อนมากทำลาย แต่ภาษาที่ใช้เขียนก็มีรูปลักษณ์ในการเขียนเสมือนเป็นต้นตระกูลของภาษาสันสันสกฤต และเวลาอ่านเนื้อหาก็ให้อ่านจารึกก็อ่านจากบนลงล่างและจากขวาไปซ้ายทุกวันนี้เอกสาร Gandhari ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า Bahubuddha Sutra (พหูพุทธสูต) มีเนื้อหาที่ได้กล่าวถึงพุทธประวัติ ตั้งแต่ทรงประสูติ ทรงตรัสรู้ คำสอนหลัก ๆ ก็ตรงกับคำสอนในพุทธศาสนาปัจจุบัน เช่น ให้สละความสุขทางวัตถุ มุ่งทำจิตใจให้สะอาด และให้นั่งสมาธิ เพื่อจะได้รู้แจ้ง ฯลฯ การอ่านเอกสารนี้ ยังชี้ให้เห็นว่า คำสอนที่เขียนเป็นภาษาจีนและบาลีนั้น ล้วนได้รับการดัดแปลงมาจากเอกสาร Gandhari ทั้งสิ้นนอกจากจะช่วยนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ล่วงรู้อายุของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว เทคโนโลยีการวัดอายุก็ยังมีบทบาทในการช่วยระบุว่า สิ่งประดิษฐ์ เช่น ภาพวาดหรือรูปแกะสลัก เป็นสิ่งที่รังสรรค์ขึ้นโดยจิตรกรตัวจริงหรือตัวปลอมด้วย และเมื่อได้รู้ชัดว่า วัตถุนั้นเป็นของแท้จริงหรือแท้ปลอม วิทยาศาสตร์ก็จะสามารถช่วยอนุรักษ์วัตถุตัวจริงให้คงสภาพเหมือนเดิม หรือให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ส่วนวัตถุปลอมก็จะถูกกำจัด ไม่ให้ใครซื้อไปติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ เป็นการควบคุมการใช้เงินงบประมาณของประเทศชาติให้เหมาะสมได้อีกวิธีหนึ่งด้วยดังเช่นในการจะพิสูจน์ว่า ภาพวาดภาพหนึ่งโดยศิลปิน Vincent van Gogh เป็นภาพจริงหรือภาพปลอม เพราะภาพที่วาดโดยศิลปินท่านนี้มีราคาสูงมากนับพันล้านบาท ดังนั้นการซื้อ-ขายภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าได้ภาพวาดโดยศิลปินตัวจริง พิพิธภัณฑ์นั้นก็จะมีชื่อเสียง แต่ถ้าซื้อภาพปลอมไป ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ก็จะต้องรับผิดไปเต็ม ๆ และเมื่อตลาดค้าวัตถุโบราณกำลังโตวันโตคืน ความพยายามโกงของนักปลอมวัตถุก็เจริญเติบโตตามไปด้วย โดยผู้โกงจะใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อตรวจให้รู้ชัดว่า จิตรกรจริงที่วาดภาพใช้สีอะไร และสีนั้นมีส่วนผสมของสารประกอบอะไรบ้าง นอกจากนี้ฝีแปรงในการวาดภาพของจิตรกรมีลักษณะเป็นอย่างไร และในบางกรณีนักปลอมวัตถุก็ใช้เทคนิคในการทำให้ภาพ หรือวัตถุมีอายุมากกว่าที่เป็นจริงด้วย ฯลฯดังนั้นเวลาใครจะซื้อวัตถุโบราณ จากในสมัยก่อนที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ซึ่งจะใช้เพียงสายตาดูสไตล์การวาดก็จะรู้ว่ามันเป็นภาพของ Picasso หรือของ Rembrandt แต่เมื่อถึงวันนี้ นักวิทยาศาสตร์จะใช้รังสีเอกซ์ถ่ายภาพเห็นลายแปรง เห็นเม็ดสี และเห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของสีที่ใช้ ณ เวลาที่จิตรกรคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ ก็จะรู้ชัดว่า ภาพนั้นเป็นภาพปลอมหรือจริงได้ในทันทีดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2004 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งกรุง Jerusalem ในอิสราเอล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้นำแจกันที่แกะสลักจากงาช้าง เป็นรูปผลทับทิม ออกจากพิพิธภัณฑ์ เพราะได้ตรวจพบว่ามันเป็นวัตถุปลอมที่ไม่เคยประดับอยู่ในมหาวิหารแห่ง Solomon ตามที่อ้าง ซึ่งวิหารนี้ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระเยซู เพราะร่องรอยและลวดลายที่แกะสลักบนแจกันเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะการซื้อแจกันโบราณในราคา 16 ล้านบาทเมื่อปี 1982 เป็นข่าวยิ่งใหญ่มากสำหรับชาวยิวทุกคน เพราะถ้าแจกันเคยอยู่ในมหาวิหาร Solomon จริง นั่นแสดงว่า คำสอนต่าง ๆ ที่มีในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับมหาวิหารนี้ว่า ได้มีมาตั้งแต่เมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลก็จะเป็นความจริง และการมีอยู่ของมหาวิหารที่ Dome of the Rock ในกรุง Jerusalem ประเทศอิสราเอล ก็ยืนยันว่า ชาวยิวเป็นเจ้าของ Dome of the Rock มาเป็นเวลานานแล้วย้อนอดีตไปเมื่อครั้นที่มีการซื้อแจกันใบนี้ นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Nahman Avigad แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew ได้ยืนยันว่า แจกันเป็นวัตถุโบราณจริงแต่เมื่อถึงปี 2003 ก็ได้มีคนตั้งข้อสงสัยว่า แจกันใบนี้ได้ถูกปลอมแต่ง เพราะมีการตรวจพบว่า รอยจารึกที่ประกอบด้วยสารเคมีนั้น มีอายุไม่ถึง 2,000 ปี นอกจากนี้คำจารึกต่าง ๆ บนแจกัน ก็มิใช่คำในภาษาโบราณ การเขียนคำก็ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ตัวอักษรที่ผิวแจกันมี silicon และเหล็กที่ไม่เคยปรากฏว่า ช่างจารึกในสมัยนั้นรู้จักใช้วัสดุเหล่านี้ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปว่า แจกันนั้นมิใช่แจกันที่มาจากมหาวิหาร Solomon เพราะเหตุว่า การรู้อายุของสรรพสิ่งทั้งของเอกภพ โลก สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต เป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความต้องการในประเด็นนี้ จึงได้มีมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ในปี 1900 John Joly (1857-1933) นักธรณีวิทยาชาวไอริช ได้เคยศึกษาสภาพการกร่อนของหิน และได้คำนวณพบว่าโลกมีอายุประมาณ 90 ล้านปี แต่ Lord Kelvin (1824-1907) นักฟิสิกส์และวิศวกรชาวอังกฤษ กลับพบว่าโลกมีอายุประมาณ 100 ล้านปี โดยได้ข้อมูลนี้จากการวัดอุณหภูมิของหินร้อนในเหมืองลึก และใช้สูตรการนำความร้อนในสสาร โดย Kelvin ไม่ได้รู้เลยว่าใต้โลกยังมีแร่กัมมันตรังสีที่สามารถให้ความร้อนแก่โลกได้ตลอดเวลาด้วยดังนั้นเมื่อ(1852-1908) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้พบปรากฏการณ์กัมมันตรังสีเมื่อปี 1896 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นนาฬิกาบอกเวลาวัดอายุของวัตถุทันที และนักฟิสิกส์ก็ได้ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ในการวัดอายุของสรรพสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่อุกกาบาต กระดูกคนโบราณ กระดูกไดโนเสาร์และพีระมิด ฯลฯ โดยใช้ธาตุกัมมันตรังสีนานาชนิด แต่ธาตุกัมมันตรังสีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักดี คือ carbon-14 ซึ่งใช้วัดอายุวัตถุที่ไม่เกิน 20,000 ปี โดยเทคโนโลยีนี้มีประวัติความเป็นมาดังนี้ในปี 1940(1913-2002) แห่งมหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley ในสหรัฐอเมริกาได้ทดลองยิงธาตุ deuterium (ซึ่งเป็นไอโซโทปหนึ่งของไฮโดรเจน และนิวเคลียสของมันมีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละหนึ่งอนุภาค) โดยได้ใช้เครื่องเร่งอนุภาคแบบ cyclotron ให้ deuterium พุ่งชนนิวเคลียสของ carbon-12 และได้พบว่ามีไอโซโทปของ carbon-12 เกิดขึ้น คือ carbon-14 ดังสมการกับอนุภาค positron ซึ่งเหมือนอิเล็กตรอนทุกประการ แต่มีประจุบวกและได้พบว่า carbon-14 เป็นธาตุกัมมันตรังสี ที่มีครึ่งชีวิตนานเท่ากับ 5730 ปี (ครึ่งชีวิต คือ เวลาที่นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวไปเป็นธาตุอื่น ทำให้ได้จำนวนนิวเคลียสของธาตุเดิมเหลืออยู่เพียงครึ่งหนึ่ง)ผลงานนี้ได้ทำให้ Kamen มีชื่อเสียงโด่งดัง จนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการ Manhattan เพื่อผลิตระเบิดปรมาณูของสหรัฐฯ แต่ในเวลาต่อมา Kamen ได้ถูกกล่าวหาว่า นำข้อมูลลับเกี่ยวกับการผลิตระเบิดปรมาณูไปให้รัสเซีย เขาจึงถูกรัฐบาลสหรัฐฯ สั่งพักงาน แต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มอบรางวัล Fermi (รางวัล Atoms for Peace) ให้แก่ Kamen ในปี 1955 เป็นการลบล้างมลทินทั้งหลายที่ Kamen ได้ถูกกล่าวหาพัฒนาการสร้างไอโซโทปของคาร์บอนในเวลาต่อมา ได้ทำให้โลกรู้ว่าคาร์บอนมีไอโซโทปทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ C-10, C-11, C-12, C-13 และ C-14 โดย C-12 กับ C-13 เป็นไอโซโทปที่เสถียร คือ ไม่สลายตัว ส่วนไอโซโทปที่เหลือเป็นธาตุกัมมันตรังสี เช่น C-10 มีครึ่งชีวิต 30 วินาที, C-11 มีครึ่งชีวิต 20 นาที และ C-14 มีครึ่งชีวิต 5730 ปี โดยที่ไอโซโทปทั้งหมดมีโปรตอน 6 อนุภาคในนิวเคลียส และมีนิวตรอน 4, 5, 6, 7 และ 8 ในนิวเคลียสตามลำดับ โครงสร้างนิวเคลียสของไอโซโทป จึงเป็น (_6^10)C, (_6^11)C, (_6^12)C, (_6^13)C และ (_6^14)Cแต่ถ้าจะกล่าวถึงประโยชน์ของไอโซโทปคาร์บอนแต่ละชนิดแล้ว C-12 นับว่าสำคัญมากที่สุด เพราะมนุษย์ใช้ถ่าน carbon-12 เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วน C-14 นั้น ก็สำคัญ เพราะนักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี ใช้ C-14 ในการศึกษาวัตถุโบราณด้วยการวัดอายุ แต่นอกจากนักวิทยาศาสตร์จะสร้าง C-14 ได้ โดยการยิง C-12 ด้วย deuterium แล้ว ก็ยังสามารถสร้างได้ โดยการยิงนิวเคลียสของ nitrogen-14 ด้วยอนุภาคนิวตรอนก็ได้ด้วย ดังสมการสมการนี้ได้แสดงให้เห็นว่า อนุภาคนิวตรอน ((_0^1)n) จำนวนมากที่มีรังสีคอสมิก ซึ่งมาจากอวกาศที่ไกลโพ้น เวลาพุ่งปะทะนิวเคลียสของ nitrogen-14 ((_7^14)N) จะทำให้ได้ carbon-14 ซึ่งจะเข้ารวมกับออกซิเจนในอากาศได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มี C-14 เป็นองค์ประกอบ การวัดปริมาณ CO2 ที่มี C-14 และ C-12 เป็นองค์ประกอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อปริมาณรังสีคอสมิกที่โลกได้รับมีค่าคงตัว (คือ ไม่เปลี่ยนมาก)ดังนั้น ปริมาณ CO2 ที่มี C-14 เป็นองค์ประกอบหลักก็คงตัวด้วย แต่ CO2 ส่วนใหญ่มักจะถูกน้ำทะเลดูดกลืน จะมีเพียง 1-2% เท่านั้น ที่ถูกพืชหายใจเข้าไป เพื่อสร้างพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) ดังนั้นในขณะที่สัตว์/พืชมีชีวิตอยู่ ร่างกายหรือลำต้นของมันก็จะมี C-14 อยู่ภายใน ครั้นเมื่อสัตว์/พืชตายลง ร่างกายหรือลำต้นของมันก็จะไม่รับ C-14 เข้าไปอีกแล้ว จากนั้น C-14 ที่มีในตัวสัตว์/พืชก็จะเริ่มสลายตัว การวัดปริมาณ C-14 ที่มีในซากสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมาจะช่วยให้รู้ว่า สิ่งมีชีวิตนั้น ได้ล้มตายไป ตั้งแต่เมื่อใดนี่คือวิธีคิดของ(1908-1980) ซึ่งเป็นนักเคมี แห่งมหาวิทยาลัย Chicago ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้พบในปี 1949 ว่า เราสามารถใช้เทคโนโลยี C-14 วัดอายุของวัตถุโบราณได้ และความสำคัญของการค้นพบนี้ ได้ทำให้ Libby ได้รับรางวัลโนเบลเคมี ประจำปี 1960ปัจจุบันการหาปริมาณ carbon-14 ได้ก้าวหน้าไปมากแล้ว เมื่อนักฟิสิกส์ได้นำเครื่องเร่งอนุภาค cyclotron มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ mass spectrometer เป็น Accelerator Mass Spectrometer (AMS) ทำให้สามารถวัดปริมาณ C-14 ได้อย่างแม่นยำ จึงรู้อายุของวัตถุโบราณได้อย่างแน่นอนนอกจาก carbon-14 (C) แล้ว เรายังใช้ธาตุกัมมันตรังสีอื่น ๆ ด้วย เพื่อวัดอายุวัตถุโบราณ เช่น beryllium-10, iodine-129, lutetium-176, plutonium-244, potassium-40, rhenium-187, rubidium-87, samarium-147, thorium-232, uranium-235 และ uranium-238“Nature’s Clocks: How Scientists Measure the Age of Almost Everything”Doug MacdougallUniversity of California Press ปี 2008 และ “Original Sin” โดย L.Wade ใน Science ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2017- ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์