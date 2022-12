NARIT ชวนชมพาเหรด ดาวเคราะห์ 7 ดวง เรียงกัน ส่งท้ายปีเก่า 2565 ช่วงหัวค่ำ 31 ธันวาคม

เผย ใน ช่วงหัวค่ำของวันที่ดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงในระบบสุริยะ จะปรากฏเรียงกันเป็นแนวบนท้องฟ้า ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ พร้อมดวงจันทร์ข้างขึ้น 9 ค่ำ เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นต้นไป ดาวเคราะห์ที่สว่างโดดเด่นและสังเกตด้วยตาเปล่าได้มี 5 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ ในขณะที่อีก 2 ดวง ได้แก่ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ต้องสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกัน และเรียงเป็นแนวเช่นนี้ เกิดจากดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ในเวลาเดียวกันจากมุมมองของผู้สังเกตบนโลก ส่วนมุมมองจากอวกาศจะพบว่าดาวเคราะห์ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงแต่อย่างใด เนื่องจากดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างโคจรกระจายอยู่ตามวงโคจรของดาวดวงนั้น โอกาสที่จะมาเรียงตัวให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นได้พร้อมกันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยเฉพาะปรากฏเรียงกันมากถึง 7 ดวงเช่นนี้ หากท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝน ชาวไทยจะมีโอกาสได้เห็นความสวยงามของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ช่วงหัวค่ำได้ทั่วประเทศอีกทั้งทาง NARIT ยังได้จัดกิจกรรมชวนชมพาเหรดดาวเคราะห์ พร้อมดูดาวข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ชมดาวเคราะห์ผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด และร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกัน เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แหล่งการเรียนรู้ดาราศาสตร์ทั้งงนี้: อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เวลา 18:00 - 00:00 น. ร่วมดูดาวและเคาท์ดาวน์กลางลมหนาว เรืองแสงต้อนรับปีใหม่ในธีม Glow in the dark ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/NARITCountdown2023-ChiangMai สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-8854353: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 18:00 - 01:00 น. พบกับกิจกรรมดูดาวข้ามปีในธีม Happy Together เทศกาลส่งความสุข ร่วมถ่ายภาพกับไฟต้นคริสมาสต์ยักษ์และแลกของขวัญปีใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-4291489: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต. วังเย็น อ. แปลงยาว เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ชวนตั้งแคมป์ กางเต็นท์นอนดูดาว นับถอยหลังสู่ปีใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/CCOnewyearcamping สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-0882264: หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต. เขารูปช้าง อ. เมือง เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ร่วมดูดาวข้ามปีและชมพลุปีใหม่ ณ จุดชมพลุมุมสูงที่ดีที่สุดในเมืองสงขลา ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/NARITCountdown2023-Songkhla สอบถามเพิ่มเติม โทร. 095-145041