วช.นำทัพ SME ขับเคลื่อนสินค้านวัตกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในงาน THAIFEX Anuga Asia 2022

วันนี้ (26 พ.ค.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ SME ที่บูท Innovative House วช. ในงาน THAIFEX Anuga Asia 2022 -The Hybrid Edition โดยมี นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม บูท Innovative House วช. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งาน THAIFEX Anuga Asia 2022 -The Hybrid Edition เป็นงานที่ผู้ประกอบการรอคอย ซึ่งในปีนี้ งาน THAIFEX Anuga Asia 2022 -The Hybrid Edition กลับมาตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง ทาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้ความสำคัญกับการนำเรื่องเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมมาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ จึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House มาร่วมจัดแสดงในบูธ Innovative House วช. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House เป็นรูปแบบของการทำงานสำคัญอันหนึ่งที่ วช. ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการลักษณะ SME ที่ วช. นำผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีมาทำให้มีเรื่องราวให้กับผู้บริโภคในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปบริโภค หรือนำไปใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ วช. ลงไปช่วยผ่านกระบวนการที่เชื่อถือได้ก่อนจะนำออกมาจำหน่ายดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่อว่า งานวิจัยของประเทศจากภาครัฐไม่ได้มีเฉพาะแต่สถาบันการศึกษาอย่างเดียว ผู้ประกอบการก็ยังเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการที่จะแสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์ประสบผลสำเร็จจากการจับมือร่วมกันทำงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ ฉะนั้นตรงนี้ วช. ยังจะเดินหน้าต่อในการที่สนับสนุนทุนวิจัย และนำนวัตกรรมผลงานวิจัยไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ อีกด้วย การจัดงาน THAIFEX Anuga Asia 2022 -The Hybrid Edition จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME นวัตกรรมด้านอาหารของไทยได้แสดงสินค้า สร้างเวทีเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ พร้อมเปิดโอกาสจำหน่ายสินค้าจัดให้มีการเจรจาซื้อขายแบบออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวัน 24 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี แบ่งเป็นวันเจรจาการค้าในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 และวันจำหน่ายปลีก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565สำหรับการออกบูธในครั้งนี้ วช. ได้มีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมการออกบูธ 16 ราย โดยมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เจลลี่พร้อมดื่มผักโขมอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยไทย ผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่บราวนี่อบกรอบ เครื่องดื่มน้ำปลีกล้วยรสมะนาวสูตรไม่มีน้ำตาล ผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ อาหารฟังก์ชั่น Super Food เส้นไข่ขาวพร้อมทาน ผลิตภัณฑ์น้ำขิงสปาร์คกลิ้ง ผลิตภัณฑ์อาหารเด็กเล็กออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์มักกอลี น้ำข้าวหมักจากน้ำแร่สวนผึ้ง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดได้ ถือเป็นการช่วยกระตุ้นสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสามารถหาช่องทางจำหน่าย การเจรจาทางธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้กิจกรรมภายในบูธได้จัดให้นักวิจัยและผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานมาร่วมออกบูธเพื่อทดสอบผลตอบรับทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ไอซิ่งชี้ทสำหรับพิมพ์หน้าเค้ก ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากพืช (Plant-based Snack) ซุปอะโวคาโด้ฟรีซดราย ซุปเห็ดโคนญี่ปุ่นฟรีซดราย ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวผงอัดเม็ด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค และได้จัดส่วนให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด รวมทั้งการรับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาอีกด้วย จึงเป็นโอกาสดีของผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถเข้าเยี่ยมชมบูธได้ที่บูธหมายเลข 5 G01 โซน Fine Food อิมแพคฮอลล์ 5 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook : innovative house หรือติดต่อสอบถามข้อมูลมาที่ 086-355-1183