‘โปรจีน–โปรข้าวกล้อง’ รวมพลังจัดกอล์ฟการกุศล ฟื้นฟู รพร.เดชอุดม

"โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลก ร่วมกับ “โปรข้าวกล้อง” กีรัตริยา ฟูเจริญ จัดกิจกรรม JK GOLF CHARITY ปีที่ 2 ณ Royal Lakeside Golf Club เพื่อรวมพลังน้ำใจจากนักกอล์ฟ ระดมทุนช่วยเหลือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รพร.) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงต้นปี 2568
รายได้จากกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย รวมทั้งเงินสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,983,000 บาท นำไปสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงพยาบาลให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็ว
กลุ่มบริษัทซีพี ผู้สนับสนุนโปรจีนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ ผ่านกิจกรรม CPF Charity Golf – Fuel the Foundation ที่จัดโดยซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตอบแทนสังคมไปด้วยกัน