กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานบุคลากรปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมและสังคมไทย

วันที่ 12 มกราคม 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายวันชัย สุวรรณหงษ์ รองอธิบดี และนางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการฝึกอบรมและการรับรองความสามารถบุคลากร
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สชวท. และประธานอนุกรรมการสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวดุลาลัย เสฐจินตนิน นางประภาพร ลือกิตติศัพท์ รศ.ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต รวมถึงทีมงาน เข้าร่วมการหารืออย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวครอบคลุมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รวมถึงการต่อยอดสู่การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย โดยมุ่งเน้นการกำหนดหลักสูตรและหัวข้อการอบรมด้านความปลอดภัยสารเคมีอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการบริหารจัดการสารเคมี การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถต่อยอดสู่การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับบริบทการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความร่วมมือครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในหลายมิติ ได้แก่ การยกระดับความปลอดภัยด้านสารเคมี ลดความเสี่ยงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และระบบกำกับดูแลของประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ