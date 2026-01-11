xs
xsm
sm
md
lg

ซินโครตรอนเปิดโถงทดลองจำลอง “สถานที่เกิดเหตุ” ให้เด็กไทยไขคดีด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Synchrotron Open House เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เปิดบ้านต้อนรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ทั้งสนุก ตื่นเต้น และเต็มไปด้วยการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์

นครราชสีมา - ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจสำคัญของสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน คือการส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน กิจกรรม Synchrotron Open House จึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านประสบการณ์จริง พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทของแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและการพัฒนาประเทศ และจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมของประเทศ”

กิจกรรมเปิดบ้านในครั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้สวมบท “นักสืบซินโครตรอน” โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการไขคดีภายในโถงทดลองและห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่ถูกจำลองให้เป็น “สถานที่เกิดคดีปริศนา” จำนวน 3 คดี ได้แก่ ทองคำแท้อยู่ชิ้นไหน แยกทองจริงและทองปลอม , ปริศนาภาชนะต้องสงสัย วิเคราะห์หาสารหนูเป็นพิษที่ตกค้างในภาชนะปริศนา และตามรอยตัวแสบในลำธาร ตรวจหาโลหะหนักที่ปนเปื้อนในลำธาร ซึ่งทุกคดีสามารถค้นหาคำตอบได้ผ่านการเรียนรู้หลักการทำงานของเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนจากประสบการณ์จริง

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โถงทดลอง และระบบลำเลียงแสง เรียนรู้การทำงานของเครื่องมือวิจัยขั้นสูง พร้อมสนุกกับ Science Show สุดตื่นตา และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงการทดลองเล่นบอร์ดเกม Card Matching Thai Synchrotron และเกม Synchrotron Light Collector ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรก พร้อมกิจกรรมทำของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ตลอดทั้งวันมีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมชิงของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569










ซินโครตรอนเปิดโถงทดลองจำลอง “สถานที่เกิดเหตุ” ให้เด็กไทยไขคดีด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569
ซินโครตรอนเปิดโถงทดลองจำลอง “สถานที่เกิดเหตุ” ให้เด็กไทยไขคดีด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569
ซินโครตรอนเปิดโถงทดลองจำลอง “สถานที่เกิดเหตุ” ให้เด็กไทยไขคดีด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569
ซินโครตรอนเปิดโถงทดลองจำลอง “สถานที่เกิดเหตุ” ให้เด็กไทยไขคดีด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569
ซินโครตรอนเปิดโถงทดลองจำลอง “สถานที่เกิดเหตุ” ให้เด็กไทยไขคดีด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน Synchrotron Open House รับวันเด็กแห่งชาติ 2569
+11
กำลังโหลดความคิดเห็น