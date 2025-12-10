กอ.รมน. ยกระดับเฝ้าระวัง “โดรนสอดแนม–โดรนพลีชีพ” ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสเพื่อความปลอดภัยของประเทศ
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พลตรี ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุริทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง “โดรนสอดแนม-โดนนพลีชีพ” ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
โดยเลขาธิการ กอ.รมน. เน้นย้ำ “สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนมีความละเอียดอ่อนและมีแนวโน้มที่อาจถูกแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีโดรน ทั้งในลักษณะการสอดแนม การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการดัดแปลงโดรนเพื่อเป็นอุปกรณ์โจมตี ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์อย่างรอบด้าน
ดังนั้น กอ.รมน. จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้
1. หากพบเห็นโดรนต้องสงสัย บินผิดปกติหรือบินในพื้นที่หวงห้ามโดยไม่มีเหตุอันควร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ทันที
2. หากพบโดรนตกหล่น วัตถุต้องสงสัย หรือชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นส่วนประกอบของโดรน ห้ามเก็บกู้ สัมผัส หรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง เพราะอาจมีความเสี่ยง เช่น วัตถุระเบิด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือสารเคมีอันตราย
3. การกระทำที่สามารถทำได้โดยปลอดภัย คือ การบันทึกภาพหรือจำตำแหน่งพิกัด เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบ
4. สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผ่าน สายด่วนความมั่นคง 1374 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
กอ.รมน. ขอยืนยันว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหน่วยงานภาครัฐจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ ติดตาม และป้องกันเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ กอ.รมน. เน้นย้ำ หน่วยงานด้านความมั่นคงทุกระดับยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน