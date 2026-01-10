เครือข่ายนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศผนึกพลังต้านบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย และสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ 23 สถาบันทั่วประเทศ แสดงพลังร่วมต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 และคัดค้านการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมายในทุกรูปแบบ ขันน็อตภาครัฐยกระดับการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน
วานนี้ (9 ม.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข สโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ 23 สถาบัน นำโดยนายจิรัฐพล ใจคำสืบ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และข้อมูลองค์กร สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย และนายคณพศ รักษา นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือและแถลงการณ์คัดค้านการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมายในทุกรูปแบบต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีนายยอดศักดิ์ รักษาแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้สโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ 23 สถาบันยังได้ร่วมกันออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนเพื่อรณรงค์คัดค้านบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2569 ดังนี้
ตามที่มีรายงานจำนวนมากว่าประชาชนไทย โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ทั้งทางร่างกายต่อผู้สูบเองและผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง ที่มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette or Vaping use Associated Lung Injury หรือ EVALI) ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยจำนวนมาก และยังมีอันตรายต่อสุขภาพจากนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่มวน เช่น โรคหลอดเลือดและหัวใจ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด อัมพาตจากเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมากในแต่ละปี
นอกจากนี้การเริ่มสูบบุรี่ไฟฟ้า ยังเป็นประตูนำไปสู่การสูบบุหรี่มวน และการเสพสารเสพติดอื่น เช่น กระท่อม กัญชา 4 คูณ 100 ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเค เฮโรอีน เป็นต้น ต่อไป และมีผลต่อการทำงานของสมองลดลง เช่น สมาธิ ความจำ การคิดวางแผน เป็นต้น และมีผลทางสุขภาพจิตที่ทำให้มีความเครียดได้ง่ายขึ้น มีภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ หลายประเทศได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้เด็กใน generation ถัดไป ไม่สามารถเข้าถึงการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของประชากรที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
สโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศจึงได้ร่วมกันแสดงจุดยืนต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2569 ดังนี้
1. การยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่าย โดยเด็ดขาดซึ่งในปัจจุบันมีช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายที่ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย ทั้งจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ โซเชียลมีเดีย คาเฟ่และร้านค้าใกล้สถานศึกษา ภาครัฐจึงควรใช้นโยบาย “ปราบปรามเชิงรุก” กวาดล้างขบวนการลักลอบจำหน่ายอย่างจริงจัง
2. สร้างความรอบรู้ ความตระหนักรู้ และการรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเยาวชนไทยเด็กและเยาวชนไทยยังขาดความตระหนักรู้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เพียงส่งผลต่อสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาวะทางสมอง สติปัญญา และจิตใจจึงควรเร่งขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กไทยรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
3. การระดมพลังของเยาวชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังในโลกออนไลน์ ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งการกวาดล้างโฆษณาแฝงและเนื้อหาที่ชักจูงให้เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ควบคู่ไปกับการสร้างช่องทางด่วนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับช่องทางหรือร้านค้าที่ขายบุหรี่ไฟฟ้า และดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจังทันที
4. การขับเคลื่อนพร้อมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเยาวชนไทยไม่ให้มีความคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติทั่วไปอีกต่อไป
สำหรับสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ร่วมออกแถลงการณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนไทยและเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยอย่างยั่งยืน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
สโมสรนักศึกษารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกรรมการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สโมสรนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สโมสรนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สโมสรนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สโมสรนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท