จัดประชุมนานาชาติด้านการวิจัยนักศึกษาแพทย์ IMRC 2025 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกรมพระเทพรัตนฯ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ IMRC 2025 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ หรือ International Medical Research Conference (IMRC) ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ในปีนี้นับเป็นการประชุมครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ Hybrid Conference ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Healthcare: Integrating Medical Innovations for Sustainable Development Goals” ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำวิจัย ระหว่างนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ และการพัฒนาทักษะทางด้าน การวิจัยของแพทย์ไทยในอนาคต
กิจกรรมที่สำคัญของงานประชุมนี้ คือ การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ในรูปแบบปากเปล่าและแบบอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 5 สาขางานวิจัย ได้แก่
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ (Basic science in medical research)
งานวิจัยทางคลินิกและงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (Clinical and translational research)
งานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical education research)
งานวิจัยด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยา (Public health and epidemiology research)
และงานวิจัยด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis research)
โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุม IMRC2025 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลโท รองศาสตราจารย์ สุธี พานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายเปิด เรื่อง Climate-health journey toward sustainability
นอกจากนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Quality enhancement in partnership with students What’s holding us back?” โดย Prof. Dr. Susie Schofield ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการแพทย์ รองคณบดีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายการเรียนทางไกล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยดันดี สหราชอาณาจักร และ Dr. Mandy Ann Dorothy Moffat ผู้อำนวยการโครงการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแพทย์ มหาวิทยาลัยดันดี สหราชอาณาจักร
ในปีนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจาก 20 ประเทศ โดยเข้าประชุมแบบ on-site จำนวน 440 คน และแบบ online จำนวน 200 คน จากสถาบันผลิตแพทย์ 46 สถาบันในประเทศไทยและ 61 สถาบันในต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประกวดส่งงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 218 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 98 ท่าน จาก 44 สถาบันผลิตแพทย์ทั้งจากภายในและจากต่างประเทศร่วมตัดสินผล อีกทั้งในปีนี้ยังมีการแข่งขันประกวดงานวิจัย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย IMRC NextGen โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดส่งงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 76 เรื่อง จาก 60 โรงเรียน
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่นักศึกษาแพทย์ Atchapa Ploynumpol จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยเรื่อง “Oculomotor biomarkers for differentiation of Parkinson’s disease and atypical Parkinsonism: A systematic review integrating innovative eye-tracking and neuro-ophthalmology จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถดูข้อมูลของงานประชุม IMRC 2025 เพิ่มเติมได้ที่
IMRC2025 - International
Medical Student Research Conference.,
https://www.facebook.com/PCMIMRC และ
https://photos.app.goo.gl/FrYVZQ1TMskWfcox9