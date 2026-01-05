ณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน “UDON COUNTDOWN 2026” จัดโดย ภาสกร วีรชาติยานุกูล รองกก.ผจก.ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ร่วมกับ วรวุฒิ คำป้อม บมจ.ไทยเบฟ เวอเรจ, หฤทธิ์ พุธละ บจก.ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย), ชูวิทย์ ศิริเวชกุล รองผู้ว่าฯ ททท., อภิสรา ประกายศรีโรจน์ รองกก.ผจก.โรงแรม โฮเทล โมโค, และสาวิตรี สังข์ศรีสวัสดิ์ ผจก.สถานีไทยแอร์เอเชียอุดรธานี ณ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี
***
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล และดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ร่วมงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute to Love” งานเคานต์ดาวน์ระดับโลก โดยมี พรวดี โรจน์รุ่งสัตย์, ขวัญแก้ว สิริจินดา, จิระวดี คุณทรัพย์, นภพรรษ ฤดีสุนันท์, ณัฐนันท์ วัฒนวงศ์ศรี ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
***
แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี พลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษา กลุ่มเซ็นทรัล, ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ แพทย์ผิวหนัง รพ.กรุงเทพ, นทพร บุญบุปผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ นพ.วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
***
วิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนโครงการ "อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี" จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชน พร้อมเป็นสถานที่เพื่อการเรียนการสอนแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และผู้เรียนหลักสูตรทางการแพทย์และการพยาบาลต่าง ๆ พิธีมอบเงินจัดขึ้นที่ อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้
สำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แห่งนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร โดยจะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยประกอบด้วย เตียงผู้ป่วยรวมกว่า 1,000 เตียง ห้อง ICU 200 เตียง ห้องผ่าตัด 52 ห้อง โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อรองรับโรคที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ ยังจะมีอาคาร YMID ความสูง 9 ชั้น ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางสำหรับบุคลากร นวัตกรรม และงานวิจัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข-นักศึกษาได้ประมาณ 950 คนต่อปี โดยโครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2573
โดยโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทย ที่มีการสร้างสถาบันการแพทย์ระดับ Quaternary Care ที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดบนถนนพระรามที่หก มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพระดับโลกภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส