ไอคอนสยาม ชวนดื่มด่ำงานศิลป์จาก 10 ศิลปินไทย ในงาน 10 Artists for Charity เปิดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลป์ มอบรายได้ให้กับองค์กรการกุศุล ตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม 2567

คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ก่อนเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและเลือกซื้อผลงานศิลป์ระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2567

ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานจะมอบให้องค์กรการกุศลตามความตั้งใจของศิลปิน

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และศิลปินอิสระผู้มีชื่อเสียง จัดนิทรรศการ “10 Artists for Charity” เพื่อแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปิน โดยพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ได้รับเกียรติจากICONSIAM ART & CULTURE พื้นที่สำหรับทุกคนให้สามารถเข้าถึงงานศิลปะทั้งจากศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศได้ทุกวันที่ไอคอนสยาม โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และศิลปินอิสระผู้มีชื่อเสียง จัดนิทรรศการ “10 Artists for Charity” ประกอบไปด้วยผู้แทนอาจารย์จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และศิลปินอิสระที่มีชื่อเสียง รวมทั้งหมด 10 ท่าน ร่วมกันจัดแสดงผลงานศิลปะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาทัศนศิลป์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีส่วนร่วมชื่นชมความงดงามของงานศิลป์ และทำกิจกรรมการกุศล ด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานศิลปะให้กับองค์กรการกุศลตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ 10 ศิลปินผู้ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “10 Artists for Charity” ประกอบไปด้วย เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ, นุกูล ปัญญาดี, กมล คงทอง, จิรวัฒน์ พิระสันต์, สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล, สาธิต เทศนา, ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง, เอกกมล โรจน์จิรนันท์ และ สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยนำเสนอผลงานจำนวน 52 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน สีอะคลีลิค และเทคนิคผสม โดยถ่ายทอดแนวความคิดจากเรื่องราวที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของศิลปิน นำเสนอแนวคิดและการแสดงออกในหลากหลายมิติ ด้วยการนำประสบการณ์ในความทรงจำมาตีความทางสุนทรียศาสตร์เพื่อถ่ายทอดเป็นภาพศิลปะในเชิงนามธรรม บางผลงานนำเสนอรูปทรงเรขาคณิตแทนภาพบ้านที่ดูเข้มแข็งผ่านการใช้สีสันกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพผลงานศิลปะกับผู้ชม และบางผลงานมีวิธีการใช้สีให้เกิดการรวมตัวเข้าหากันผ่านการใช้เทคนิคเฉพาะที่แม่นยำเกิดเป็นภาพในเชิงอุดมคติที่สร้างจินตนาการให้กับผู้ชมผลงานได้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายผลงานของศิลปินอีกหลายท่านที่ถ่ายทอดจินตนาการและสร้างสรรค์อย่างได้น่าสนใจไอคอนสยามขอเชิญผู้ชื่นชอบผลงานศิลป์และผู้สนใจในศิลปะร่วมชื่นชมความงามของผลงานศิลปะ รวมถึงเลือกซื้อผลงานที่ประทับใจ เพื่อร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรการกุศลได้ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2567 นี้ ขณะเดียวกัน ไอคอนสยามพร้อมให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM