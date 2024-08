จัดงานแสดงภาพวาด “บนเส้นทางศิลปะ: Journey on Art Manifolds”

ศ. ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเผอิญเป็นปีที่จะอายุครบ 75 ปี จึงได้จัดงานแสดงภาพเขียน ซึ่งได้ตั้งใจจะนำมาเปิดแสดงนานแล้ว ประกอบด้วยภาพเขียนสีน้ำมัน สีพาสเทล สีน้ำ ประมาณ 80 รูป จัดแสดงในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ห้อง New Gen Space: Space for All Generations โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไปนายธีรยุทธ กล่าวถึงที่มาของการจัดแสดงภาพวาด “บนเส้นทางศิลปะ: Journey on Art Manifolds” ว่า เป็นคนชื่นชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กและได้ทำงานศิลปะ 30 ปี โดยได้ใช้เวลาในการเขียนภาพวาด ทั้งเขียนสีน้ำมันและสีพาสเทล มาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าการสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ DNA มนุษย์ ไม่ว่าจะใช้ในทิศทางศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ มนุษย์สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจโลก ขณะที่ทำงานศิลปะเพื่อเข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งทั้งสองด้านล้วนต้องอาศัยการทำความเข้าใจสิ่งที่ตัวเองจะศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ทดลอง ลงมือทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลองผิดลองถูก ก่อนนำไปสู่บทสรุปถ้าข้อสรุปตรงกับกฎเกณฑ์ของโลกก็เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ถ้าผลงานสื่อสารความหมาย ความงาม อารมณ์อย่างสอดคล้องกับจริตของผู้คนแต่ละยุคสมัย ก็จะเป็นผลงานศิลปะสำหรับโลกยุคสมัยเน้นสิ่งใหม่ ความต้องใหม่ ปัจจุบันโลกเปลี่ยนเป็นพ้นยุคสมัยใหม่ อัตราการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ยิ่งรวดเร็วขึ้น ศิลปะก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงทั้งเป้าหมาย รูปแบบ เนื้อหา หรือไม่มีรูปแบบ ไม่มีเนื้อหา ทั้งหมดเป็นวิถีที่คนยุคสมัยปัจจุบันพยายามสื่อถึงยุคสมัยของพวกเขานายธีรยุทธ กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ปรัชญาของโลกปัจจุบันเป็นการมองแบบหลากหลาย มีพลวัตร จึงทำให้มีศิลปะแบบใหม่หลากหลายมากแต่ภาพวาดสีน้ำมันของตนยังเป็นภาพทิวทัศน์ Impressionism ส่วนสีพาสเทลเป็น Abstract landscape ซึ่งสะท้อนความเชื่อว่าธรรมชาติสื่อความงามและความหมายได้ดีที่สุด มนุษย์ดื่มด่ำกับพระอาทิตย์ขึ้นตก ภูเขา แม่น้ำ ทะเล มาตั้งแต่มนุษย์กำเนิดมาและไม่มีวันสิ้นสลายไปได้ถ้าโลกยังคงอยู่ ศิลปะของตนไม่ได้มีเป้าหมายที่ลึกซึ้ง เพื่อหยั่งถึงสัจธรรมใด ๆ มุ่งให้ผู้ชมได้สัมผัสขณะแห่งความงามในแง่มุมต่าง ๆ