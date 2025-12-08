นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 รวมพลังนักวิ่ง เพื่อสภากาชาดไทย – Save the World

เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 บริเวณหน้า โรงพยาบาลนครธน เริ่มคึกคักตั้งแต่ก่อนตีห้า นักวิ่งจากหลายพื้นที่ทยอยเดินทางเข้ามาเช็กอินร่วมงาน “นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 วิ่งด้วยความรัก เพื่อสภากาชาดไทย – Save the World” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังคงได้รับความสนใจจากทั้งนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมเพื่อ “สุขภาพดีควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”
งานวิ่งครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน “โรงพยาบาลนครธนของเรา นอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพแล้ว เรายังใส่ใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะโลกของเราร้อนขึ้นทุกวัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม พายุ ไฟป่า ภัยแล้ง หรือภัยหนาว ซึ่งจากที่เราได้จัดงานเดิน-วิ่ง นครธนมินิมาราธอน มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด Save The World ก็เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบทุนให้กับ โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั่วประเทศให้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ถ้าเราทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงต่อไปในอนาคต”
ด้าน นายธวัชชัย ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม โรงพยาบาลนครธน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ว่า “นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายแล้ว ทุกกิจกรรมยังถูกออกแบบมาเพื่อรณรงค์เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” อย่างจริงจัง โดยมีการนำขยะ เช่น ฝาและขวดพลาสติกมาผลิตเป็นเสื้อวิ่ง เหรียญ โล่รางวัล และของที่ระลึก ผ่านกระบวนการ Upcycle รวมถึงบางขั้นตอนการผลิตยังลดการใช้น้ำ ลดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ CO2 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Reduce) ภายในงานยังมีการรณรงค์ลดขยะให้เป็นพลังงาน โดยการคัดแยกขยะ พร้อมส่งต่อขยะกำพร้าไปเป็นพลังงานสะอาดทดแทนถ่านหิน อีกทั้งเหรียญยังสามารถนำกลับไปใช้ต่อเป็นที่รองแก้วได้ (Reuse) ทุกอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้”
งานเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 แบ่งการวิ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) FUN RUN เดินด้วยความห่วงใย ระยะทาง 3 กม. 2) MINI MARATHON วิ่งด้วยความรัก ระยะทาง 10.5 กม. โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิ่งร่วม 2,000 ท่าน ที่พร้อมใจกันมาวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากนักวิ่งทุกท่านจะได้รับเหรียญ รักษ์โลกและของแจกต่างๆแล้ว ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มแรกตามลำดับและรุ่นอายุอีกด้วย
บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความประทับใจของนักวิ่งที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีซุ้มถ่ายภาพ ซุ้มเกม และบูธอาหารเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุน ที่มาสร้างสีสันให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนาน ตลอดงาน พร้อมความมุ่งมั่นที่จะมาร่วมงานอีกในปีต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมงานวิ่งครั้งต่อไปของโรงพยาบาลนครธน ได้ทาง www.nakornthon.com หรือเพจเฟซบุ๊กนครธนมินิมาราธอน : Nakornthon Mini Marathon