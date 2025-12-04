ประกันสังคมเพิ่มความช่วยเหลือ ขยายเวลาส่งเงินสมทบ 6 เดือน ลดภาระนายจ้าง - แรงงาน 9 จังหวัดประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและสถานประกอบการในหลายพื้นที่ภาคใต้ คณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่ประสบภัยรวม 9 จังหวัด
นางสาวกาญจนา กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงเสนอแนวทางขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบออกไปเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีเวลาปรับตัวและฟื้นฟูการดำเนินกิจการได้โดยไม่ถูกซ้ำเติมด้วยภาระทางการเงิน ทั้งนี้ จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยร้ายแรงและได้รับการผ่อนผันประกอบด้วย ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดเวลายื่นและนำส่งเงินสมทบใหม่ดังนี้
- ค่าจ้างงวด พฤศจิกายน 2568 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 มิถุนายน 2569
- ค่าจ้างงวด ธันวาคม 2568 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 กรกฎาคม 2569
- ค่าจ้างงวด มกราคม 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 สิงหาคม 2569
- ค่าจ้างงวด กุมภาพันธ์ 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 กันยายน 2569
- ค่าจ้างงวด มีนาคม 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 ตุลาคม 2569
- ค่าจ้างงวด เมษายน 2569 ยื่นแบบการส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายใน 15 พฤศจิกายน 2569
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า มติดังกล่าวของคณะกรรมการประกันสังคมมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อสถานประกอบการและแรงงานในพื้นที่ภัยพิบัติ พร้อมยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันสังคมไปดำเนินการต่ออย่างรอบคอบ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสมที่สุด