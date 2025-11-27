บีโอไอช่วยผู้ประกอบการน้ำท่วมสงขลา ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรทดแทน หวังฟื้นศก.ในพื้นที่

บีโอไอเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นตัวของกิจการ ผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่เสียหาย พร้อมอนุญาตให้ตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ได้รับความเสียหายโดยไม่ถือเป็นภาระภาษี
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สิน โดยบีโอไอมีมาตรการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจในส่วนที่บีโอไอสามารถดำเนินการได้ ผ่าน “มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ซึ่งบีโอไอได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2567 โดยให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่เสียหาย การตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ได้รับความเสียหายโดยไม่มีภาระภาษี รวมถึงการอนุญาตให้เพิ่มกำลังการผลิตตามเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มหรือทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหาย
ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามได้จากประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 15/2567 และประกาศสำนักงานที่ ป.7/2568 ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริม เช่น การขอแก้ไขโครงการ และการขอรับสิทธิประโยชน์ การตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบ การนำเข้าเครื่องจักรทดแทน และหลักฐานแสดงความเสียหาย โดยกิจการที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อบีโอไอสำนักงานใหญ่เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-553-8111 ช่องทางอีเมล์ผ่าน head@boi.go.th และช่องทาง Line ผ่าน Line ID: @boinews เพื่อขอความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จังหวัดสงขลาเป็นฐานการผลิตสำคัญของภาคใต้ โดยมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 191 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 53,000 ล้านบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น กิจการแปรรูปอาหาร กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร กิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการแปรรูปยาง ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
“สงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางและกระทบต่อภาคธุรกิจในพื้นที่อย่างมาก บีโอไอพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับความเสียหาย ผ่านมาตรการภาษีอากร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติโดยเร็ว” นายนฤตม์ กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าว ต้องมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัย และต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน 6 เดือนนับจากวันที่สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุด โดย “วันที่สิ้นสุดสถานการณ์อุทกภัย” หมายถึงวันที่เหตุอุทกภัยยุติลงตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย