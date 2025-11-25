ออมสินออกมาตรการช่วยลูกหนี้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมพักหนี้อัตโนมัติ 3 เดือน-เบื้องต้นช่วยได้กว่า100,000ราย

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการ พักชำระหนี้อัตโนมัติ ไม่คิดดอกเบี้ย นาน 3 เดือน เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้าธนาคารออมสิน จำนวนกว่า 100,000 ราย ตามรายงานเบื้องต้นที่เปรียบเทียบสอบทานกับประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
มาตรการพักชำระหนี้ นาน 3 เดือน – ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่ม (ยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไข*) โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ
- พักชำระหนี้อัตโนมัติ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยดอกเบี้ยในช่วงเวลาพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมด ลูกหนี้ไม่ต้องชำระภายหลัง ส่วนเงินต้นที่พักไว้จำนวน 3 งวด จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้าย ซึ่งหากไม่สามารถชำระปิดบัญชีได้ ลูกหนี้สามารถขอปรับโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้เพิ่มเติม โดยไม่เสียประวัติเครดิต
- ผู้ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้อัตโนมัติ จะได้รับ SMS จากธนาคารเพื่อแจ้งสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการนี้
- เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระหนี้ ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งล่วงหน้า 1 เดือนให้ลูกหนี้กลับมาชำระหนี้โดยนำส่งเงินงวดต่อไป ตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
- กรณีลูกหนี้ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการ แต่ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ และไม่ต้องติดต่อธนาคาร โดยเงินงวดที่นำส่งจะถูกนำไปตัดลดเงินต้นทั้งจำนวน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือนของมาตรการ
นอกจากนี้ ธนาคารยังออกมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่มีสถานะ Non-NPLs และมีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 โดยสามารถขยายวันครบกำหนดใช้เงิน 1 ครั้ง/ฉบับ ออกไปอีก 90 วัน และชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสัญญาเดิม โดยธนาคารจะติดต่อลูกค้าแต่ละรายเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ให้ทราบ
"ธนาคารออมสิน ยืนหยัดจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่พร้อมเคียงข้างให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในการช่วยประคับประคองภาระทางการเงินในช่วงเวลาวิกฤต และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกคนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติในเร็ววัน"