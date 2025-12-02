อว.-ทปอ. เลื่อนสอบ TGAT/TPAT พื้นที่น้ำท่วมสงขลา-ยะลา-นราธิวาส เป็น 17–19 ม.ค. 69 ใกล้เคียงยื่นขอเลื่อน 5–8 ธ.ค.

กระทรวง อว.-ทปอ. ปรับปฏิทิน TCAS69 เลื่อนสอบ TGAT/TPAT ให้ทันทีในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก สงขลา-ยะลา-นราธิวาส เป็น 17-19 ม.ค. 69 จังหวัดใกล้เคียงปัตตานี-นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี-สตูล ยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบได้ 5-8 ธ.ค. นี้
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 68 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมแถลงข่าว “เลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้” โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. นางสาวพิมพ์พร ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.อว. นายวันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS69 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการดำรงชีวิต การคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนและผู้เข้าสอบในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถเดินทางมายังสนามสอบได้ตามปกติ หรือมีความไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบรายวิชา TGAT และ TPAT 2-5 ในระบบ TCAS69 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน ทางกระทรวง อว. และ ทปอ. จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเลื่อนกำหนดการสอบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้
“ทั้งกระทรวง อว. และ ทปอ. ได้มีการพูดคุยอย่างรอบคอบ และสำรวจความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากเลื่อนสอบ เพราะอยากให้ทุกคนได้สอบพร้อมๆ กัน ตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 13-15 ธันวาคม 2568 แต่วันนี้ด้วยความจำเป็นเพราะสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้ลำบากอย่างยิ่งและมีผลกระทบรุนแรงจึงต้องมีการเลื่อนสอบในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดและให้กระทบกับส่วนรวมน้อยที่สุด” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ด้าน ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการเลื่อนสอบอย่างแน่นอนทั้งจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส โดยกำหนดวันสอบใหม่เป็นวันที่ 17-19 มกราคม 2569 ผู้เข้าสอบจำนวนประมาณ 19,000 คน โดยลงที่สนามเดิม แต่อาจจะมีนักเรียนบางส่วนที่จะต้องย้ายสนามสอบ โดยขอให้นักเรียนทำการเข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรเข้าสอบใหม่อีกครั้งในวันที่ 5 มกราคม 2570 เป็นต้นไป และหลังจากวันนั้นจะมีการจัดสนามสอบใหม่ให้นักเรียน โดยนักเรียนเข้าระบบมาก็จะทราบสนามสอบใหม่ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดิม สำหรับกระบวนการตรวจและประกาศคะแนนในระบบ TCAS คาดว่าสามารถเสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 นักเรียนกลุ่มนี้สามารถนำคะแนนไปยื่นในรอบ portfolio ได้ทัน โดยเลื่อนกระบวนการประกาศผลรอบ portfolio ปรับปฏิทิน TCAS รอบที่ 1 จากเดิมรอบที่ 1 ประกาศผล 6 กุมภาพันธ์ 2570 เป็น 4 มีนาคม 2570
สำหรับจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และสตูล นักเรียนที่ประสบปัญหาและไม่สามารถเดินทางมาสอบตามปกติได้ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสอบภายหลังโดยสามารถยื่นหลักฐานความจำเป็น อาทิ ภาพถ่ายน้ำท่วมหรือข้อความอธิบายผ่านทางระบบ เพื่อย้ายไปสอบในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันได้ โดยลงทะเบียนได้ในวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2569 และหากได้รับอนุมัติให้ย้ายสนามสอบแล้วจะไม่สามารถกลับไปสอบที่สนามสอบเดิมได้
ประธาน ทปอ. กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวง อว. และ ทปอ. ยืนยันว่า เราพร้อมที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ในครั้งนี้ พร้อมบริหารจัดการให้ครอบคลุมในทุกมิติ การเลื่อนสอบในครั้งนี้ เรายึดผู้เข้าสอบเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ได้รับผลกระทบ โดยถึงแม้จะมีการสอบไม่พร้อมกัน แต่จะไม่มีใครได้เปรียบเสียบเปรียบ และแม้จะเป็นข้อสอบคนละชุดกัน แต่มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน และพร้อมที่จะฝ่าฝันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน