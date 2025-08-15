ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี2568 รอบรองชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่โดมอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี2568 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 17 ส.ค. 68 ภายในงานวันนี้มี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) พร้อมด้วย นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประไทย, พล.อ.ต.มังกร เสมารัตน์ เลขาธิการสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประไทย, อ.ทนง พุ่มพานิช ประธานกรรมการเทคนิค สนามมวยลุมพินี และ นายสมชาย ศรีผิว ประธานผู้ตัดสินสมรสคมฯ ให้เกียรติมาร่วมนั่งชมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย
ส่วนผลการแข่งขัน ผู้ชนะเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง มีดังนี้
คู่ที่ 1. รุ่นอายุ 14-15 ปีชาย พิกัด 45 กก. อภิชาติ ปะโกติโย (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (แดง) ชนะคะแน 2+1 คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทอง ฉลองชัยยืนยาว (รร.สุรินทร์ราชมงคล) (น้ำเงิน)
คู่ที่ 2. รุ่นอายุ14-15 ปีชาย พิกัด 45 กก. กษิดิ์เดช กรีทอง (รร.กีฬา จ.นครศรีธรรมราช) (แดง) แพ้คะแนน 1-2 คะแนน ณัฐพงษ์ ลำพองพวง (เทศบาลตำบลกุดน้ำใส) (น้ำเงิน) ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทอง
คู่ที่ 3. รุ่นอายุ 14-15 ปีชาย พิกัด 48 กก. ก้องเกียรติ ไดรวิเชียร (รร.กีฬา จ.นครศรีธรรมราช) (แดง) ชนะคะแนน 3-0 คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทอง สกุลภรณ์ พรมชนะ (รร.กีฬาจ.ลำปาง) (น้ำเงิน)
คู่ที่ 4. รุ่นอายุ 14-15 ปีชาย พิกัด 48 กก. ณัฐนันท์ วงศ์เมือง (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (แดง) แพ้คะแนน 1-2 คะแนน คณาธิป สีหามาศ (รร.กีฬา ทน. นครศรีธรรมราช) (น้ำเงิน) ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทอง
คู่ที่ 5. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 48 กก. นพพร มีพริ้ง (รร.กีฬา ทน. สุราษฏร์ธานี) (แดง) แพ้คะแนน 1-2 คะแนน กิตติศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ (รร.กีฬา จ.นครสวรรค์) (น้ำเงิน) ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทอง
คู่ที่ 6. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 48 กก. ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย (รร.กีฬา จ.ขอนแก่น) (แดง) ชนะคะแนน 2-1 คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทอง ธีรนันท์ นวลเนียม (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (น้ำเงิน)
คู่ที่ 7. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 51 กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค (รร.กีฬา จ.นครศรีธรรมราช) (แดง) ชนะยก 2 เพราะน้ำเงินถอนตัวในยกที่ 2 ทำให้วุฒิไกร ทองกลีบนาค ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง ระพีพัฒน์ วงษ์สว่าง (รร.กีฬ ทน. นครราชสีมา) (น้ำเงิน)
คู่ที่ 8. รุ่นอายุ 16-17 ปีหญิง พิกัด 51 กก. นพรัตน์ เหลาสีคู (รร.กีฬา จ.ขอนแก่น) (แดง) แพ้TKO ยก 3 ชลสิทธิ์ ศรีชัย (รร กีฬา จ.ตรัง) (น้ำเงิน) ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง
คู่ที่ 9. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 54 กก. นนท์ ฟักทองอยู่ (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (แดง) แพ้คะแนน 0-3 คะแนน อนุพงษ์ แพรเรืองทอง (รร.สามโคก) (น้ำเงิน) ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง
คู่ที่ 10. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 54 กก. ธนกร น้ำรอบ (รร.กีฬา จ.ตรัง )(แดง) ชนะTKO ยก 3 (ธนกร น้ำรอบ ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง) อภิเดช กาญจนะ (รร.กีฬา ทน. สุราษฏร์ธานี) (น้ำเงิน) แพ้น็อกยก3
คู่ที่ 11. รุ่นอายุ 16-17 ปีหญิง พิกัด 57 กก. จรายุธ ขุนปลัด (รร.กีฬา จ.ตรัง) (แดง) ชนะคะแนน 3-0 ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง ปธานิน สังขบุญ (รร.กีฬ ทน. นครราชสีมา) (น้ำเงิน)
คู่ที่ 12. รุ่นอายุ 16-17 ปีหญิง พิกัด 57 กก. เดชชา ไชยรักษ์ รร.กีฬา จ.นครสวรรค์) (แดง) แพ้คะแนน 0-3 ณัฐภูมินทร์ ทองกล่ำ (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (น้ำเงิน) ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทอง
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2568 ผู้ชนะการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อไปชิงเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นฯ มีทั้งประเภทชายและหญิง โดยผู้ที่ชนะในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ที่ โดมอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เริ่มทำการแข่งขันเวลา 12.05 น. เป็นต้นไป