“สุรศักดิ์” สั่งสำนักงานปลัดกระทรวง อว.หารือ ทปอ.พิจารณาเลื่อนการสอบ TGAT/TPAT2-5 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธ.ค.นี้ออกไปก่อน เฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ เพื่อลดความกังวลให้กับเยาวชนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.68 นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการสอบ TGAT/TPAT2-5 ที่กำลังจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2568 นี้ ทั้งในแง่ของการเตรียมตัวสอบของเยาวชน ความไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าสอบ การจัดการสนามสอบต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ประสบภัย ตนจึงได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. หารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) อย่างเร่งด่วนให้พิจารณาเลื่อนการสอบออกไปก่อน เฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้เพื่อลดความกังวลให้กับเยาวชนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ และควรจะมีเวลาให้พวกเขาได้เตรียมความพร้อมในการสอบอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้เข้าสอบด้วยความมั่นใจ
“ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกคน รวมถึงเยาวชนที่จะเข้าสอบในครั้งนี้ กระทรวง อว. พร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการทุกอย่างอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ต้องเสียโอกาสทางการศึกษา ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า อว. จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะพยายามอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุรศักดิ์ กล่าว