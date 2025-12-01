อิ่มเอมกับ The House 94 ร้านอาหารสไตล์ทรอปิคัลโมเดิร์น

ได้ฤกษ์เปิดตัวแล้ว สำหรับ The House 94 ร้านอาหารที่เร้นกายภายใต้ความงดงามของบ้านที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 ย่านสุขุมวิท กับสถาปัตยกรรมโมเดิร์นยุคแรกๆ ที่สะท้อนรสนิยมและวิถีชีวิตของคนเมืองในเวลานั้น กับบรรยากาศร่มไม้ใหญ่เขียวขจี โอบล้อมด้วยต้นก้ามปูที่อายุกว่า 100 ปี ภายใต้แนวคิด “บ้าน” อันแสนอบอุ่น ที่พร้อมเชื้อเชิญให้มาแชร์โมเมนต์แห่งความสุขร่วมกัน ด้วยการลิ้มลองเมนูอาหารที่ไร้พรมแดนในอดีต ภายใต้แนวคิด “Borderless Cuisine” รังสรรค์โดยทีมมาสเตอร์เชฟ
The House 94 ยังคงกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ไว้ทุกมุม ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์วินเทจ งานศิลปะร่วมสมัย สระว่ายน้ำ ไปจนถึงบาร์ค็อกเทลสไตล์ยุค 70s สะท้อนชีวิตครอบครัวในแต่ละทศวรรษ ผ่านการออกแบบในสไตล์ทรอปิคัลโมเดิร์น
เมนูพิเศษที่ไม่ควรพลาด อาทิ Ribs Chop-เนื้อหมู Imo Buta ย่างซอสบ๊วยดองญี่ปุ่น น้ำผึ้ง และโชยุ เสิร์ฟคู่กับ Apple Puree และ Cognac Mustard หมักกับน้ำแอปเปิ้ลและคอมบูฉะ และบรั่นดีจากฝรั่งเศส, Red Snapper-ปลากระพงแดงหมักกับสาหร่ายคอมบุ เสิร์ฟกับซอสสไตล์ซัลซ่า, Ceviche-ปลากระมงรีดเลือด จากสุราษฏร์ธานี ทานกับซอสที่ทำจาก Sea Buckthorn, Burrata-ชีส Burrata เสิร์ฟกับซอสงาถั่วสไตล์จีน เลมอนรายู และ Dukkah ดุกคา จานเดียวที่รวมสไตล์จีน อิตาเลียน และตะวันออกกลางอย่างกลมกล่อม ห้ามพลาด Burnt Cheesecake-Basque Cheesecake ที่ใช้ชีส Gruyere เสิร์ฟกับครีมคาราเมลกล้วยน้ำว้าและมะม่วงสุก และอีกหนึ่งเมนูไฮไลต์ Tropical Sauce Ginger Dessert-ขนมรูปร่างขิง มีไส้ขิงเชื่อมผสมเลมอน หุ้มด้วยมูสน้ำผึ้งวานิลลา ซ่อนรสเลมอนเปรี้ยวหวานและความเผ็ดร้อนของขิงด้านล่าง โรยด้วยแครกเกอร์ ถือเป็นของหวานที่อร่อยลงตัว