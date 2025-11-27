ขบวนคชสารคู่แผ่นดิน 11 เชือก เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(27 พ.ย. 68) นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ติดตามการดำเนินงานประจำวันของกรุงเทพมหานคร เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ และทั่วถึง
โดยในวันนี้ เวลา 08.49 – 10.00 น. ขบวนคชสารคู่แผ่นดิน (ช้าง 11 เชือก) ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ช้างไทย โดยตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง (วงเวียน รด.) และเคลื่อนขบวนจากวงเวียน รด. เลี้ยวขวาไปตามถนนสนามไชย เลียบกำแพงพระบรมมหาราชวัง ผ่านกระทรวงกลาโหม เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน โดยเดินคชลีลาไปยังประตูมณีนพรัตน์ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
สำหรับ ขบวนคชสารคู่แผ่นดิน (ช้าง 11 เชือก) คือ กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน และตัวแทนผู้เลี้ยงช้างทั่วประเทศ กว่า 500 คน นำช้าง 11 เชือก จากหมู่บ้านช้างพเนียดหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินขบวนเข้ากราบพระบรมศพ เพื่อทำพิธีกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 68 ช้าง 11 เชือก ได้ผ่านพิธี 3 อย่าง คือ พิธีไหว้ศาลปะกำ การอ่านโองการ ไหว้ครูศาสตร์ ครูศิลป ครูศิลปิน เทพยาดา ครูอาจารย์ วิญญาณทหารกล้า การพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีขบวนช้างเดินรอดประตูป่า (โขลนทวาร) เพื่อให้เกิดสิริมงคลทั้งคนควานและอุปกรณ์ ไม่มีเสนียดจัญไร ทำสิ่งใดจะเป็นมงคล ก่อนที่จะทำการใด ๆ เกี่ยวกับเจ้านายหรือพระบรมมหาราชวัง