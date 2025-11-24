กทม. ย้ำปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ วันนี้ – 25 พ.ย. ปิดจุดคัดกรอง 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างทั่วถึง

วานนี้ (23 พ.ย. 68) นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประจำวันของกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และทั่วถึง
รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 22 พ.ย. 68 มีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง รวม 10,242 คน ส่งผลให้ยอดสะสมตั้งแต่วันแรกอยู่ที่ 140,194 คน โดยกรุงเทพมหานครได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 24–25 พ.ย. 68 สำนักพระราชวัง มีการปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งมีบางช่วงปิด–เปิดพื้นที่ไม่ตรงกับเวลาปกติ เพื่อป้องกันการเดินทางคลาดเคลื่อน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างดีที่สุด เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่ 08.00 – 14.00 น. ปิดจุดคัดกรองเวลา 13.00 น. สำหรับช่วงเวลาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (สำหรับนักท่องเที่ยว) เปิดให้เข้าชม 08.30 – 12.00 น.
อนึ่ง ในช่วงเวลาปกติในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.