วังช้างอยุธยาประกอบพิธี “ปะสะ–ปัดรังควาน–ปัดเสนียด” ช้าง 11 เชือก ก่อนเข้าขบวนกราบพระบรมศพ 27 พ.ย. นี้

พระนครศรีอยุธยา - วังช้างอยุธยา แล เพนียด นิมนต์ “พระอาจารย์แดง” เกจิดังเมืองกรุงเก่า ทำพิธีโบราณเสริมสิริมงคลแก่ช้างและควาญช้าง ก่อนร่วมขบวนถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่พระบรมมหาราชวัง 27 พฤศจิกายน 2568
วันนี้( 24 พ.ย.) วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้จัดพิธี “ปะสะ–ปัดรังควาน–ปัดเสนียด” ตามราชประเพณีโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง ควาญช้าง อุปกรณ์คชาภรณ์ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเข้าร่วมขบวนสำคัญในการกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ณ พระบรมมหาราชวัง ที่ศาลปะกำ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในพิธีได้จัดช้างจำนวน 11 เชือก พร้อมเครื่องคชาภรณ์และกลองเพลี ตั้งแถวหน้า “ศาลปะกำ” อย่างเป็นระเบียบ โดยมีควาญช้างประจำแต่ละเชือกอยู่ประจำตำแหน่งครบถ้วน โดยมี นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ หมอช้างชั้นเสื้อดำ และประธานมูลนิธิพระคชบาล เป็นผู้นำประกอบพิธีบวงสรวงและไหว้ศาลปะกำ ต่อด้วยพิธีอ่านโองการบูชาครู ครูศาสตร์ ครูศิลปะ ครูศิลปิน เหล่าเทพยดา และดวงวิญญาณทหารกล้าตามแบบโบราณอันศักดิ์สิทธิ์
พร้อมกันนี้ ได้อัญเชิญ พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เจ้าคณะท่าวาสุกรี เขต 3 วัดป้อมรามัญ พระเกจิชื่อดัง ฉายา “นิ้วมหามงคล” มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ช้าง ควาญช้าง ทีมงาน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
พิธีได้รับเกียรติจาก นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงาน ร่วมประกอบพิธีสำคัญในครั้งนี้
ภายหลังการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ช้างทั้ง 11 เชือกได้เดินลอด “ประตูป่า (โขลนทวาร)” ตามราชประเพณี ก่อนออกปฏิบัติภารกิจ พร้อมแสดง “คชลีลาแบบพิธีการ” ตามรูปขบวนเดียวกับวันที่จะถวายบังคมจริง ณ ถนนหน้าพระลาน โดยมีการขับเสภา “คชสารอาลัย” โดย ดร.สุรชัย ศรีบุบผา สร้างบรรยากาศขรึม ขลัง และสง่างามตามแบบพิธีหลวง
นายชวนินทร์ฯ เปิดเผยว่า ช้างทั้ง 11 เชือกจากเพนียดคล้องช้าง ได้รับการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเดินทางเข้ากราบพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยวันนี้เป็นการประกอบพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลสูงสุดก่อนปฏิบัติภารกิจสำคัญ
ด้าน นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยาและประธานชมรมคชบาล กล่าวว่า พิธี “ปะสะ” หรือพิธีปัดรังควาน เป็นพิธีพื้นถิ่นสุรินทร์ที่สืบทอดมาช้านาน ใช้เพื่อชำระเสนียดและเสริมสิริมงคลก่อนงานสำคัญเกี่ยวกับช้างหรือพิธีราชสำนัก โดยครั้งนี้ประกอบพิธีครบ 3 ลำดับ ได้แก่ พิธีไหว้ศาลปะกำ พิธีอ่านโองการบูชาครู พิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความบริสุทธิ์และเสริมสิริมงคลแก่ช้าง ควาญช้าง และคชาภรณ์ก่อนร่วมพระราชพิธี
สำหรับภารกิจในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน วังช้างอยุธยา มูลนิธิพระคชบาล และผู้เลี้ยงช้างจากทั่วประเทศ จะนำนักช้าง 10–11 เชือก พร้อมควาญและผู้ร่วมพิธีกว่า 500 คน เข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ต่อการอนุรักษ์ช้างไทย ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้คชบาลทั่วประเทศสำนึกในพระเมตตายิ่ง
ขบวนช้างจะเดินตามราชประเพณี เลียบกำแพงพระบรมมหาราชวัง ผ่านกระทรวงกลาโหม เลี้ยวซ้ายสู่ถนนหน้าพระลาน ก่อนประกอบพิธีถวายบังคมหน้าประตู “มณีนพรัตน์” แล้วจึงปรับขบวนกลับยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอย่างสมพระเกียรติ