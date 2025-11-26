“SWISS EDUCATION FAIR 2025” งานแนะแนวการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมโรงเรียน และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 15 สถาบันมาไว้ในที่เดียว

“SWISS EDUCATION FAIR 2025”bงานแนะแนวการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 15 สถาบันมาไว้ในที่เดียว นำโดย Swiss-Thai Chamber of Commerce ร่วมกับ Switzerland Global Enterprise, Swiss Learning, Ekthana Services และนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย เตรียมจัดงานแนะแนวการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ “SWISS EDUCATION FAIR 2025” รวบรวมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 15 สถาบันมาไว้ในที่เดียว พร้อมกิจกรรมหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวได้มาทำความ วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 – 14.00น. ณ The Astor Ballroom ชั้น 14 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
ภายในงานจะได้พบปะผู้แทนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ที่บินตรงมาร่วมงานเพื่อพูดคุยและให้ข้อมูลแบบ Exclusive เริ่มตั้งแต่โรงเรียนในระดับประถมศึกษา (Boarding School) ไปจนถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชันนำ ได้แก่ Brillantmont International School, Business & Hotel Management School (BHMS), Collège Alpin Beau Soleil, Collège Champittet, EU Business School Geneva, Geneva School of Diplomacy and International Relations, Glion Institute of Higher Education, Institut auf dem Rosenberg, Institut Montana, La Garenne International School, Le Régent International School,Les Roches Global Hospitality Education, Leysin American School, Lyceum Alpinum Zuoz, Saint-Charles International School, SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, St. George’s International School และ Verbier International School
พร้อมเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่คัดสรรมาให้ทุกท่าน ทั้งบูธกิจกรรมของแบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์ และพาร์ทเนอร์, มุมกิจกรรมถ่ายภาพสนุก ๆ และ Panel Talk สุดพิเศษจาก Celebrity คนดัง ศิษย์เก่าจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์จริง เรื่องราวอบอุ่นใจ และอีกหลากหลายมุมการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์
อย่าพลาด! พบกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำพร้อมค้นพบประสบการณ์ใหม่กับการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน
“Swiss Education Fair 2025” งานแนะแนวการศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ The Astor Ballroom ชั้น 14 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
งานนี้เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Hello! Thailand
O