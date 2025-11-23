เปิดรายชื่อ 6 “สมเด็จ–รองสมเด็จ” หลุดเก้าอี้ มส. หลังโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการชุดใหม่ 20 รูป

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่จำนวน 20 รูป มีผล 10 ธ.ค. 2568 ส่งผลให้กรรมการ มส. ชุดปัจจุบัน 6 รูปต้องพ้นตำแหน่ง ขณะเดียวกันมีการแต่งตั้งพระราชาคณะชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรายชื่ออีก 14 รูปที่ยังดำรงตำแหน่งต่อไปตามวาระ 2 ปี ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) จำนวน 20 รูป โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 ธ.ค. 2568 เนื่องจากกรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธ.ค. 2568 นั้น
ล่าสุดวันนี้ (23 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบัน พบว่ามีรายชื่อของกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปประกอบไปด้วย 1. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2. สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี วัดเครือวัลย์ 3. พระพรหมดิลก วัดสามพระยา 4. พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร 5. พระพรหมวัชราจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 6. พระพรหมวชิรวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร
ส่วนกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ประกอบด้วย 1. พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา 2. พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม 3. พระพรหมวชิรานุวัตร วัดบพิตรพิมุข 4. พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ วัดอาวุธวิกสิตาราม 5. พระธรรมวชิรจินดาภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6. พระธรรมวัชรญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม
ขณะที่รายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ยังได้ดำรงตำแหน่งต่อไปนั้น ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส 2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม 3. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 4. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม 5. พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ 6. พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ 7. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส 8.พระพรหมวชิรมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม 9. พระพรหมมุนี วัดพระศรีมหาธาตุ 10. พระพรหมวชิรากร วัดราชผาติการาม 11. พระพรหมวชิรเวที วัดปทุมวนาราม 12. พระพรหมวัชรวิมลมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 13. พระพรหมวชิรรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร 14. พระธรรมวชิรเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร
ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ 1.สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง 2.กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 รูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ รวมกรรมการมหาเถรสมาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 21 รูป โดยกรรมการมหาเถรสมาคมตาม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี