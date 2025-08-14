ราชสกุลประวิตร จี้วัดกัลยาฯ ทำตามคำสั่งศาล สร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่มไว้ที่เดิม

นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ราชสกุลประวิตร พร้อมด้วย พล.อ.มล.สุปรีดี ประวิตร แถลงข่าวเรียกร้องให้ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ปฏิบัติตามคำพิพากษา ในคดีทุบทำลายสถูปเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม และราชสกุลประวิตร โดย พล.อ.มล.สุปรีดี กล่าวว่า ตามที่พระพรหมกวี ซึ่งในขณะที่มีสณศักดิ์ที่พระธรรมเจดีย์ ได้ดำเนินการทุบทำลายเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่มและราชสกุลประวิตร ที่วัดกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551 ซึ่งเจดีย์ดังกล่าวบรรจุอัฐิ เจ้าจอมมารดาแช่ม ในรัชกาลที่ 5 พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา ม.จ.จิตรปรีดี ประวิตร ม.จ.วิกรมสุรสีห์ ประวิตร ม.จ.กนิษฐากุมารี ประวิตร ม.ล.เหมือนจันทร์ ประวิตร และต่อมาทางราชสกุลประวิตร ได้เข้าชี้แจงกับเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ทั้งได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันว่าจะสร้างเจดีย์ทดแทนองค์เดิม ในตำแหน่งเดิม เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2551
จากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการทวงถามมาโดยตลอด แต่ทางวัดกลับมีการสร้างศาลารายทับฐานเจดีย์เดิม ก่อนที่จะตอบกกลับมาในวันที่ 2 ต.ค. 2557 ว่า ทางวัดกัลยาณมิตร ไม่พบหลักฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาแช่มและราชสกุลประวิตร ในวัดกัลยาณมิตร ดังนั้นในเมื่อเจ้าอาวาสไม่ยอมทำตามข้อตกลง ทางราชสกุลประวิตร จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งธนบุรี เมื่อปี 2562 และศาลพิพากษาให้ทางวัดรื้อถอนศาลารายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นเฉพาะในส่วนที่เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม หรือเจดีย์ราชสกุลประวิตร และสร้างเจดีย์องค์ใหม่แทนตามรูปแบบเดิมในตำแหน่งเดิม และทางวัดได้อุทธรณ์จนถึงชั้นฎีกา โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืน เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566
จากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการทวงถามมาโดยตลอด แต่ทางวัดกลับมีการสร้างศาลารายทับฐานเจดีย์เดิม ก่อนที่จะตอบกกลับมาในวันที่ 2 ต.ค. 2557 ว่า ทางวัดกัลยาณมิตร ไม่พบหลักฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาแช่มและราชสกุลประวิตร ในวัดกัลยาณมิตร ดังนั้นในเมื่อเจ้าอาวาสไม่ยอมทำตามข้อตกลง ทางราชสกุลประวิตร จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งธนบุรี เมื่อปี 2562 และศาลพิพากษาให้ทางวัดรื้อถอนศาลารายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นเฉพาะในส่วนที่เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม หรือเจดีย์ราชสกุลประวิตร และสร้างเจดีย์องค์ใหม่แทนตามรูปแบบเดิมในตำแหน่งเดิม และทางวัดได้อุทธรณ์จนถึงชั้นฎีกา โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืน เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566