"โสภณ" เป็นปธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกฯ ณ วัดสามพระยา รวม 6 ล้านกว่าบาท

รองนายกรัฐมนตรี “โสภณ” เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร เงินถวายผ้าพระกฐินฯ รวม 6,005,466.63 บาท
วันนี้ (22ต.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (22 ตุลาคม 2568) เวลา 14.00 น. ณ วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 โดยมีนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพ และถวายธูปเทียนแพ จากนั้นถวายความเคารพ หยิบผ้าพระกฐินพระราชทาน หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว รองนายกรัฐมนตรีเดินเข้าสู่พระอุโบสถ แล้ววางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วรองนายกรัฐมนตรี ไปยังพานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ แล้วยกผ้าพระกฐินขึ้น กล่าวคำนมัสการ และกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานผ้าพระกฐินประเคน แล้วประเคนพานเทียนพระปาติโมกข์
ต่อจากนั้น พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกน์ และสวดญัตติทุติยกรรม พระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินลงไปครองผ้า รองนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องบริวารกฐิน โดยมีคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกาศยอดเงินที่ถวายให้ทราบทั่วกัน ต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีถวายจตุปัจจัยแด่ประธานพระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา รองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ รับพร เสร็จแล้วกราบลาพระประธานและพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับโดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 รวมยอดกฐินจำนวน 6,005,466.63 บาท